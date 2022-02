Smartphone anti-tutto Ulefone Power Armor 14 in offerta a 132,47 euro

Se vi piacciono gli smartphone che resistono a tutto senza bisogno di una custodia e ne volete uno moderno e tecnologicamente avanzato, allora sappiate che al momento c’è Ulefone Power Armor 14 in offerta a 132,47 euro.

Questo telefono come dicevamo è di quelli che in questo settore entrano di diritto nella categoria “rugged”: è infatti certificato con lo standard MIL-STD-810G e IP68 che assicurano la resistenza alle immersioni d’acqua per 30 minuti a 1,5 metri di profondità, a cadute fino a 1,5 metri di altezza e sotto la sabbia per 24 ore.

Oltre ad essere quindi un telefono allo stesso tempo snello e resistente, è dotato di tutte le più recenti tecnologie a partire dal processore octa-core MTK Helio G35 Cortex-A53 a 2.3 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di capacità, estendibili tramite microSD fino a 1 TB. Lo schermo è da 6,52 pollici e la batteria è da 10.000 mAh, con 15 Watt di ricarica tramite wireless oppure 18 Watt collegando il cavo alla presa USB-C.

Per quanto riguarda il comparto fotografico monta una fotocamera principale da 20 MP e una macro da 2 MP, un terzo obiettivo per il calcolo della profondità di campo e un flash LED; frontalmente c’è invece una camera da 16 MP. Ha due slot per schede nanoSIM uno dei quali volendo può essere usato per l’espansione della memoria tramite microSD. C’è un modulo NFC per i pagamenti e un sensore per la scansione delle impronte digitali, oltre al sistema di fotocamere abilitato al riconoscimento del volto. E poi la radio FM, la porta jack audio da 3,5 millimetri e la connettività 4G, il tutto su Android 11.

Ulefone Power Armor 14 normalmente costa 176,63 euro ma al momento è in offerta del 25%: si paga 132,47 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.