Smartwatch a soli 6 € con l’offerta su i9 Pro Max

Se non avete mai avuto uno smartwatch questa è l’occasione giusta per comprarne uno: nel momento in cui scriviamo è infatti attiva un’offerta che vi permette di comprarne uno di buona qualità per meno di 6 Euro. Si chiama i9 Pro Max ed è esteticamente molto simile ad Apple Watch.

Nel costruirlo infatti il produttore si è fortemente ispirato al suo design, replicandone la forma della scocca, il cinturino e persino la Corona Digitale con cui poter interagire con l’interfaccia.

Chiaramente si tratta di un sosia soltanto nell’aspetto, perché potenza e funzioni sono chiaramente limitate alle sue capacità. Quelle di base comunque le offre tutte, a partire dalle notifiche dello smartphone direttamente al polso fino a funzioni più particolari come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, o al rilevamento di pressione e saturazione del sangue all’occorrenza.

C’è il modulo NFC per i pagamenti, microfono e altoparlante per interagire con l’assistente vocale o per rispondere direttamente da lì alle chiamate in entrata sul telefono.

Può anche riconoscere e tracciare 6 attività sportive differenti tra camminata, corsa, bici e via dicendo, ed è certificato IP68 perciò resiste anche al sudore e alla pioggia.

Per finire, la cassa è da 44 millimetri e lo schermo è un IPS da 1,8″ con risoluzione 285 x 240 pixel. Funziona con tutti i telefoni Android a partire dalla versione 5 e con iPhone da iOS 9 in su.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 20,97 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere soltanto 5,64 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

