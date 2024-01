Batteria magnetica e supporto, solo 24 euro grazie ad un coupon

Se state cercando una batteria comoda da usare con gli ultimi iPhone con Magsafe o magari per AirPods, andate su Amazon dove trovate a 24 euro la Iniu Powerbank magnetica.

Si tratta di una batteria da 6.000 mAh che promettono di raddoppiare l’autonomia di un iPhone. Si tratta di una batteria magnetica che si applica al dorso di un iPhone (o anche di un altro dispositivo) e lo ricarica senza fili.

Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: l’azienda è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità. Complessivamente infatti misura poco meno di 11 x 9 centimetri e lo spessore è di appena 1,8 centimetri.

La seconda caratteristica di cui tenere conto è che la batteria ricarica anche attraverso una porta in uscita da 20 Watt perfetta per un iPhone o un altro dispositivo. Nello stesso tempo la batteria è in grado di ricaricare un altro dispositivo in wireless, ad esempio degli auricolari.

La batteria a sua volta si ricarica con un caricabatterie 20W PD o superiore e supporta anche la ricarica pass-through.

Altro aspetto interessante è la funzione cavalletto. Una volta applicata magneticamente al dorso del telefono diventa un supporto per sorreggerlo con la giusta inclinazione appoggiato ad un piano. Alla bisogna potete usare la batteria per migliorare l’impugnatura o addirittura per attivare la funzione Nightstand.

La batteria è in vendita in sconto a solo 24€ grazie a un coupon che trovate nella pagina.

