Smartwatch Honor Band 6 in offerta a 36,90 euro con codice

Volete uno smartwatch? l’occasione è su Amazon, dove al momento grazie ad alcune caselle coupon è possibile comprare in sconto due diverse opzioni con una spesa minima di 19,99 euro.

Il migliore tra i due è l’Honor Band 6, dotato di ampio display AMOLED da 1,47 pollici su vetro curvo 2.5D. Può misurare il livello di ossigeno nel sangue e tiene sotto controllo la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite tecnologia TruSeen 4.0; può anche monitorare il ciclo mestruale nonché identificare le diverse fasi del sonno per analizzarne i modelli e in base all’algoritmo TruSleep offre più di 200 valutazioni personalizzate della qualità del sonno e suggerimenti di miglioramento.

Dal punto di vista fitness, supporta 10 tipi di modalità sportive professionali tra cui corsa all’aperto e corsa indoor, e raccoglie vari dati come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, la distanza e l’andatura media. Traccia poi i livelli di stress tramite il sistema TruRelax e offre aiuto per alleviarlo con esercizi di rilassamento. A livello di autonomia raggiunge 14 giorni di utilizzo con una ricarica di appena 1 ora, è impermeabile fino a 50 metri, e ovviamente offre tutte le funzioni che ci si aspetta da un dispositivo come questo tra cui notifica messaggi, agenda giornaliera, meteo, trova telefono, fotocamera remota e controllo riproduzione musicale.

Al momento è in vendita su Amazon a 49,90 euro ma se si attiva la casella coupon, disponibile fino al 28 febbraio, si risparmiano 13 euro e il prezzo finale sarà quindi di 36,90 euro spedizione inclusa. E’ disponibile in due colorazioni, con cinturino grigio oppure rosa.

In alternativa c’è lo smartwatch di Floomp: è dotato di cardiofrequenzimetro e saturimetro, monta uno schermo quadrato da 1,3 pollici, è impermeabile fino a 5 ATM (ma solo se la temperatura è inferiore ai 38°C, quindi non si può usare sotto la doccia o in sauna) e funziona sia con iPhone che con telefoni Android, a partire rispettivamente da iOS 9 e Android 4.4.

Una ricarica completa richiede 2,5 ore di tempo e promette dai 7 ai 9 giorni di autonomia, include un’app per il tracciamento dell’attività sportiva e riconosce fino a 9 diversi allenamenti.

Costa 34,99 euro ma anche qui con la casella coupon attiva fino al 28 febbraio è possibile scontarlo di 15 euro pagandolo quindi 19,99 euro.