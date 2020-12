Sono tutti iPhone i terminali più attivati in USA a Natale

Nella classifica dei 10 smartphone più attivati in USA a Natale ben nove sono smartphone di Apple e al decimo posto una sola eccezione Android. Ma la graduatoria riserva diverse sorprese perché nelle prime due posizioni non troviamo i terminali Apple di ultima generazione, bensì iPhone 11 primo, seguito in seconda posizione da iPhone XR. Per quest’ultimo modello non si registrano incrementi nelle attivazioni rispetto alla settimana precedente, il che significa che continua a vendere bene nonostante risalga a due anni e generazioni fa.

Invece il primo assoluto iPhone 11 segna +5% nelle attivazioni, dato che si traduce in una forte domanda da parte degli utenti per i regali di Natale. Per trovare i nuovi modelli si attiva in terza posizione con iPhone 12 Pro Max che segna +14%: secondo gli analisti i modelli top di Apple sono i più richiesti al lancio, così il terzo posto indica che questo modello continua a essere gettonato dagli utenti. Tra i terminali più gettonati e attivati in USA a Natale troviamo poi iPhone 12 e iPhone 11 Pro Max, seguiti al sesto posto da iPhone SE (+34%). La lunga sfilata di iPhone è completata da iPhone 12 Pro, iPhone 8 Plus e iPhone 8.

Manca così all’appello iPhone 12 mini che già in altri report sembra non avere riscosso il successo sperato da Cupertino. L’unica eccezione Android in questa Top 10 tutta iPhone è l’economico LG K30 al decimo posto. Negli USA Natale è il giorno in cui si concentra il maggior numero di attivazione di nuovi terminali acquistati o ricevuti in regalo, così i dati raccolti da Flurry Analytics permettono di confrontare l’andamento di questa giornata particolare rispetto alla media delle attivazioni della settimana precedente che va dal 18 al 24 dicembre, ottenendo così una indicazione delle preferenze degli utenti.

Gli analisti rilevano che quest’anno le preferenze sono andate per terminali e modelli meno costosi e in generale le attivazioni sono risultate il 23% inferiori rispetto a quelle registrare nel giorno di Natale del 2019.

