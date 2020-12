Skoda vince con Sound Analyser, lo Shazam per meccanici

Skoda Auto ha ricevuto il Pioneer Award per l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale al servizio della diagnostica del veicolo: durante l’annuale cerimonia di premiazione Connected Card, le riviste specializzate Auto Bild e Computer Bild hanno premiato l’app Sound Analyser di Skoda. Tramite smartphone o tablet, su cui è installata l’app, viene registrato il suono generato dal veicolo con motore acceso che è poi paragonato dall’intelligenza artificiale con un database di riferimento. Su questa base, il software è in grado di rilevare rapidamente e in modo affidabile se il veicolo in questione necessita di manutenzione.

Il costruttore afferma di usare l’intelligenza artificiale per una diagnostica ancora più accurata in fase di assistenza da giugno 2019. L’app Skoda Sound Analyser, che è studiata per smartphone e tablet, ne è solo un esempio. Il programma registra i rumori dell’auto a motore acceso e li paragona con un database di riferimento. L’algoritmo alla base del software è in grado di riconoscere eventuali anomalie e stabilirne le cause, suggerendo gli approfondimenti opportuni. In questo modo, l’app Sound Analyzer rende quindi la fase di manutenzione dell’auto più efficiente, riducendo i tempi di sosta in officina e migliorando l’esperienza del cliente.

L’app per smartphone è stata sviluppata da Skoda Auto Digilab, il laboratorio di innovazione di proprietà del costruttore boema, ed è stata testata su un totale di 245 concessionari in 14 paesi, inclusi 7 dealer in Italia, a partire da giugno 2019. Con l’utilizzo costante, l’app basata sull’intelligenza artificiale, riconosce e impara nuovi modelli sonori. Il software è in grado di controllare dieci diversi parametri, tra cui sistema di sterzo, compressore del sistema di condizionamento, funzionamento della doppia frizione nei cambi DSG, con un’accuratezza superiore al 90%.

Le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale possono elaborare alcune funzioni cognitive un tempo alla portata solo degli esseri umani. In aggiunta a Sound Analyser, il produttore sta implementando altre tecnologie di intelligenza artificiale. Il progetto ‘Follow the Vehicle’ vede Skoda e la Facoltà di tecnologia dell’Università di Ostrava (Rep. Ceca) al lavoro nella messa su strada di auto a guida autonoma capaci di seguire un veicolo condotto dall’uomo. L’azienda utilizza inoltre l’intelligenza artificiale applicata all’analisi delle immagini per identificare posti auto disponibili presso la sede centrale di Mladá Boleslav e per gestire in futuro in modo più efficiente il flusso di veicoli pesanti in ingresso.

Il Pioneer Award fa parte dei Connected Car Awards, assegnati dalle riviste Auto Bild e Computer Bild per la settima volta. I lettori sono stati invitati a votare i trend e le innovazioni più promettenti per il futuro.