Confermato, l’SSD dei Mac mini M4 si può sostituire ma aspettate ad esultare

Confermato: il Mac mini ha dischi SSD aggiornabili e sostituibili (abbastanza) facilmente. La buona notizia, paventata da alcune supposizioni nate sulla scorta dei primi smontaggi del piccolo computer, viene ora resa una prospettiva concreta da un test svolto da iFixIt.

Il sito americano specializzato in parti di ricambio ma anche nell’analisi della struttura e delle componenti dei dispositivi Apple, dopo avere aperto a sua volta un Mac mini, ha provato mettere il modulo SSD di un Mac mini da 512 GB in uno che era stato messo in vendita con un disco da 256, e tutto ha funzionato senza problemi.

Per accedere al disco, come si vede dal filmato che pubblichiamo anche noi in questa pagina, è necessario svolgere qualche passaggio non propriamente alla portata di tutti.

Una volta rimossa la poderosa e sofisticata ventola che garantisce il raffreddamento della machina, si arriva al disco che si toglie senza troppi problemi perché infilato in uno slot e non saldato. A questo punto lo si sostituisce, si riconfigura il Mac con l’apposito software e il gioco è fatto.

Ci sono però un paio di elementi di cui tenere conto.

La prima e la più importante è che sarà necessario trovare un SSD compatibile il che non è affatto scontato che avvenga. Il modulo che Apple usa è proprietario e non si sa se mai qualcuno potrà produrre tecnicamente e legalmente qualche cosa di compatibile.

Secondariamente non sarà possibile usare lo stesso disco di un Mac mini M4 su di un Mac mini con M4 Pro; i dischi sono infatti fisicamente differenti uno dall’altro.

Passando ai dettagli curiosi, troviamo una differenza nel sistema di dissipazione del calore. Il modello com M4 ha un elemento in alluminio, l’M4 Pro non ha solo una ventola più grande ma anche un elemento in rame, materiale quest’ultimo più adatto a fare fronte al superiore riscaldamento provocato dalla maggiore potenza del processore.

Interessante anche il fatto che le porte frontali (quelle posteriori no…) sono modulari e si possono facilmente smontare e sostituire, altra buona notizia perché questi elementi sono spesso sottoposti ad un pesante stress meccanico.

Quello che continua a non essere possibile è aggiornare la memoria RAM che è saldamente integrata con la scheda madre.

Complessivamente il Mac mini di nuova generazione riceve un buon voto sulla sua riparabilità. iFixIt gli assegna infatti un bel 7. Questo giudizio ha anche delle ricadute pratiche perché la riparabilità e soprattutto la possibilità di cambiare l’SSD aumenta notevolmente la longevità della macchina che il sito americano stima in una decina di anni.

