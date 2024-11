Arriva il bracciale a maglie color oro per Apple Watch

Pubblicità

Un nuovo bracciale che costa, quasi, come un Apple Watch. È il nuovo bracciale a maglie erede del precedente, che è stato presentato ieri sera da Apple.

L’accessorio, preannunciato quando Apple aveva introdotto i nuovi modelli di quest’anno, è realizzato in lega di acciaio inossidabile 316L, ed è composto da più di 100 elementi. Secondo Apple “la lavorazione richiede una tale precisione che occorrono quasi nove ore per tagliare le maglie di un solo bracciale”.

Apple sottolinea che la chiusura a farfalla segue perfettamente la curva del bracciale, e su alcune maglie c’è un semplice pulsante che permette di sganciarle per regolare la lunghezza senza dover utilizzare strumenti particolari.

Aspetto e tecnologia sono le stesse di quello già disponibile in tinta “naturale”. La differenza sta nel colore: questo è in color oro.

Il cinturino (in vendita sull’Apple Store online) è compatibile con modelli di Apple Watch da 38mm, 40mm, 41mm e 42mm. Nel momento in cui scriviamo la consegna è prevista “tra il 12 e il 19 dicembre”.

I cinturini per Apple Watch precedenti, inclusi quelli per le casse da 41 mm e 45 mm, sono compatibili con le nuove casse da 42 mm e 46 mm, e tutti i nuovi cinturini per le casse da 42 mm e 46 mm sono compatibili con i modelli precedenti di Apple Watch.

Apple vende anche il Kit per il bracciale a maglie color oro da 46 mm (adatto anche alla cassa da 44mm), una misura unica adatta alla maggior parte dei polsi. Per quest’ultimo kit nel momento in cui scriviamo la consegna è prevista tra il 5 e il 12 dicembre.