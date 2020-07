Soundocore Spirit DOT 2, mini auricolari per sport con bassi potenti: sono a 79,99 euro

Piccoli, con suono eccellente e in sconto. Sono i Soundocore Spirit DOT 2 auricolari di ottima qualità che grazie ad una promozione potete comprare a 79,99 euro, un prezzo estremamente competivi nel rapporto con le funzioni e la qualità complessiva.

Anker, l’azienda che sta dietro al brand Soundcore, ha creato degli auricolari molto compatti quasi capaci di sparire dentro al cavo auricolare. Si tratta di accessori per la vita quotidiana, dunque, ma che possono creare una colonna sonora anche in ambito sportivo. Sono infatti resistenti al sudore, impermeabili e sigillati ad ogni intrusione di liquidi e polvere. Macitynet sta provando questi auricolari in vista di una recensione che è in arrivo e chi li ha in prova ci parla di una qualità eccellente della musica e bassi davvero ben scolpiti, un fattore non scontato quando si parla di auricolari In Ear di queste dimensioni.

Tra gli altri aspetti da segnalare la lunga autonomia fino a 5 ore (che diventano 16 grazie alla custodia-caribatterie) e il sistema di ricarica rapida, simile al Fast Fuel delle Beats. Gli auricolari si collegano automaticamente quando vengono estratti dalla custodia. Ottima la vestibilità grazie alle alette in silicone.

I Soundocore Spirit DOT 2 costerebbero 99,99 euro, ma usando il codice 0S3VQ3AR per qualche giorno sono in sconto a 79,99 euro.

Click qui per comprare