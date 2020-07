Arlo Pro 3 Floodlight Camera, sicurezza domestica e visibilità notturna elevata

Arlo ha annunciato già ad inizio anno la sua nuova videocamera di sicurezza, la Floodlight Arlo Pro 3, con una piastra di potenti LED per illuminare meglio l’area nel campo visivo della videocamera in notturna. A differenza di altre videocamere di sicurezza simili, questa non richiede alcun cablaggio e può funzionare interamente con batterie ricaricabili.

La caratteristica principale è quella di una visione notturna perfetta, fino a 7 metri, con dettagli anche a colori. Su Amazon costa 299,99 euro.

La videocamera Floodlight sembra condividere molte delle funzionalità di Arlo Pro 3, tra cui video 2K con HDR, una sirena integrata, visione notturna a colori, un campo visivo di 160 gradi e audio a due vie. Non manca neppure la stessa certificazione IP65 di Pro 3. Quanto al livello di zoom, invece, è di 12x.

Se alimentato a batteria, il frontalino fornisce 2.000 lumen di luminosità fino a sei mesi di autonomia, mentre quando è collegato alla rete elettrica è in grado di arrivare ad un picco luminoso di 3000 lumen.

E’ possibile alimentare la telecamera anche con il pannello solare concepito appositamente per le telecamere Arlo che permette sia di sganciarsi dalla rete elettrica che di dover dipendere ai tempi di ricarica: in questo modo tutto il sistema diviene completamente indipendente da una alimentazione cablata.

Arlo Pro 3 Floodlight ha un sensore di luce ambientale che le permette di accendersi automaticamente quando fuori è buio, con possibilità di specificare esattamente il grado di luminosità o di buio necessario per attivare l’accensione. Ci sono anche tre diverse modalità di illuminazione tra cui scegliere: costante, lampeggiante e pulsante, da controllare controllare manualmente o tramite routine automatizzate.

La telecamere cosi’ cime Arlo Pro 3 è compatibile con il sistema domotico Homekit di Apple e pure con Amazon Alexa e Assistente Google.

Su Amazon la videocamera Arlo Pro 3 Floodlight è già disponibile a 299,99 euro con spedizione per il 31 luglio prossimo. Clicca qui per prenotare e/o acquistare.