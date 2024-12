T300, lo spazzolino da denti sonico in offerta a soli 17 €

Pubblicità

Per la cura quotidiana dei denti avete bisogno di uno spazzolino; e con il T300 attualmente in promozione ve ne accaparrate uno tecnologicamente avanzato che promette una pulizia profonda ed efficace per ogni momento della giornata.

Fa uso di un silenzioso motore a levitazione magnetica che emette una vibrazione ad alta frequenza – fino a 31.000 movimenti al minuto – per rimuovere con efficacia la placca e le impurità attraverso una oscillazione stabile di 10 gradi e una forza di coppia di 230 gf che gli consentono di produrre movimenti costanti in modo da offrire una pulizia delicata ma profonda.

La batteria promette fino a 25 giorni di autonomia con una sola carica, che per altro avviene tramite una comoda porta USB-C come fosse un cellulare (bastano 4 ore per riportarla al 100% quando completamente scarico).

È impermeabile (grado di protezione IPX7) perciò resiste all’acqua tanto da poterlo utilizzare senza problemi anche sotto la doccia. Il manico poi è antiscivolo, per una impugnatura comoda e sicura anche quando il dispositivo è bagnato.

La testina dello spazzolino è realizzata con setole DUPONT: rispetto ai modelli precedenti qui la quantità di setole è aumentata del 40%, il che assicura una copertura più ampia e una pulizia accurata anche nelle zone più difficili da raggiungere. Questa componente inoltre è resistente alla ruggine – grazie alla sua composizione priva di pezzi metallici, il che la rende più sicura e durevole nel tempo.

Offre due velocità regolabili (standard e soft) e la modalità di memoria consente di salvare le impostazioni preferite.

Come altri spazzolini di questo tipo, anche qui ogni sessione di spazzolamento dura due minuti ed è inframezzata da piccole pause di 30 secondi che suggerisco di passare da una parte all’altra della bocca. E c’è l’auto-spegnimento al termine per evitare gli sprechi di energia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

