GoPro HERO13 con una valanga di accessori in sconto su Amazon

Pubblicità siete ancora in tempo per regalare a Natale una delle migliori action Cam in commercio con una valanga di accessori. GoPro HERO13 con il pacchetto accessori costa su Amazon 399 euro. Il solo costo degli accessori è pari a centinaia di euro. La HERO13 Black introduce gli obiettivi della serie HB, progettati per adattarsi a qualsiasi tipo di ripresa. L’obiettivo ultra-grandangolare è perfetto per catturare scene dinamiche ricche di azione e paesaggi mozzafiato. Per chi desidera primi piani dettagliatissimi, invece, potrà beneficiare del modulo macro permette di realizzare riprese ravvicinate con una precisione sorprendente. Ed ancora, grazie ai filtri a densità neutra, è possibile aggiungere un effetto di sfocatura del movimento o regolare l’esposizione della luce per ottenere risultati professionali. E per un look cinematografico, l’obiettivo anamorfico offre una qualità di livello superiore. Tra le sue caratteristiche tecniche più note, la HERO13 Black offre registrazioni in 5,3K, garantendo immagini incredibilmente dettagliate con una risoluzione superiore del 91% rispetto al 4K e del 665% rispetto al 1080p. Ogni ripresa risulta nitida e fedele alla realtà, a prescindere dall’obiettivo utilizzato. Inoltre, è possibile estrarre foto di alta qualità fino a 24,7 MP direttamente dai video, utilizzando l’app GoPro Quik. Per gli amanti dello Slo-Mo. questa GoPro è in grado di rallentare l’azione fino a 13 volte rispetto alla velocità normale. Anche in 5,3K, la massima risoluzione disponibile, è possibile registrare clip al rallentatore 4x. La HERO13 Black è ottima anche per gli sport e le avventure acquatiche, dato che risulta impermeabile fino a 10 metri, rendendola adatta a qualsiasi condizione: fango, neve o immersioni subacquee. Bundle con accessori L’offerta, come dicevamo, è più ghiotta che mai, considerando che il bundle in offerta contiene, oltre alla HERO13 Black anche l’impugnatura galleggiante, 2 batterie Enduro, 2 supporti adesivi curvi, una scheda microSD SanDisk da 64 GB, la fibbia di montaggio con vite di fissaggio, il cavo USB-C e la custodia per il trasporto. Solitamente, al prezzo di 399 euro si acquista la sola action Cam senza accessori. Se non volete lasciarvi sfuggire l’offerta non vi resta che acquistarla comprandola a questo indirizzo.

