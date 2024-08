Spedizioni mondiali smartphone previste in crescita nel 2024

Pubblicità

Le spedizioni mondiali degli smartphone sono previste in crescita del 5,8% rispetto allo scorso anno, con 1,23 miliardi di unità.

Il dato emerge dal Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, report di International Data Corporation (IDC).

Il gruppo di ricerca riferisce di una crescita del 12% nel primo trimestre, seguita dal 9% nel trimestre scorso, dati che lasciano intravedere ottimismo anche per quanto concerne la seconda metà dell’anno.

I telefoni Android a basso costo continuano crescere rapidamente nei mercati emergenti dopo due anni difficili, mentre il mercato dei dispositivi premium ha iniziato ad abbracciare i dispositivi AI, settore dal quale sembrano arrivare segnali di entusiasmo e interesse.

“Previsioni migliorate per il 2024 cementano la strada verso la ripresa del mercato smartphone, guidata dalla forte ripresa dei dispositivi Android in Cina e nei mercati emergenti”, riferisce Nabila Popal, senior research director responsabile del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC. La risultante crescita dei dispositivi Android quest’anno è più veloce, spiegando che i dispositivi iOS (iPhone) potrebbero recuperare il vantaggio ma molto dipenderà da come Apple saprà rispondere alla generazione di dispositivi AI con il lancio della lineup iPhone 16 e dalla capacità della Casa di Cupertino di stabilire partnership locali in ambito AI.

IDC prevede che la traiettoria di iOS migliorerà nel 2025, con una crescita del 4% anno su anno grazie a Apple Intelligence, aspetto che già desta molto fermento, prevedendo uno slancio per il prossimo anno, qualcosa che dovrebbe invogliare l’aggiornamento dei dispositivi.

“Benché gli smartphone GenAI siano relativamente nuovi nel mercato, i dispositivi top di gamma continueranno ad adottare funzionalità AI per distinguerli dagli altri”, spiega Anthony Scarsella, research director responsabile Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC. La società di ricerca prevede “una robusta crescita del 344% per gli smartphone GenAI”, elemento che catturerà il 18% del mercato totale alla fine del 2024, con sempre più telefoni che offriranno funzionalità di questo tipo, dando ulteriore impulso alla tendenza verso prodotti premium.