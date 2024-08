Come trasferire le playlist da Apple Music a YouTube Music

Pubblicità

Gli abbonati a Apple Music possono trasferire le loro playlist da Apple Music a YouTube Music.

Lo spiega Apple in una pagina di supporto spiegando che trasferendo le playlist queste non non verranno eliminate da Apple Music e che in il processo di trasferimento richiede generalmente alcuni minuti, ma potrebbe richiedere fino a diverse ore a seconda del numero di playlist che si stanno trasferendo.

Il trasferimento è valido solo per le playlist create (comprese le playlist collaborative); i file musicali non vengono trasferiti. Le playlist condivise non collaborative e le playlist curate non vengono trasferite. Le cartelle in cui sono stte organizzate le playlist di Apple Music non vengono trasferite

Le playlist possono includere solo brani disponibili su YouTube Music. Eventuali altri file audio all’interno delle playlist, come podcast, audiolibri o file audio caricati dall’utente, non saranno trasferiti.

Come trasferire le playlist di Apple Music su YouTube Music

La procedura prevede il passaggio dalla pagina Dati e privacy di Apple. Di seguito ecco come procedere:

Andare sulla pagina Dati e privacy di Apple, quindi accedere al proprio account ID Apple. Selezionare l’opzione “Richiedi di trasferire una copia dei tuoi dati” Selezionare cosa trasferire (playlist di Apple Music) e fare click su Avanti Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento. Per avviare il trasferimento, bisogna accedere al proprio account YouTube Music.

Quando si inizia il trasferimento, Apple invia notifiche e-mail agli indirizzi e-mail associati al proprio account ID Apple. Quando il trasferimento è completato si riceverà una email di conferma; le playlist appaiono nella scheda Libreria in YouTube Music. Apple spiega che se una canzone manca in una playlist, potrebbe non essere disponibile in YouTube Music. Se aggiorni una playlist dopo che è stata trasferita, non si aggiornerà nell’altro servizio. Annullando il trasferimento, le playlist già trasferite rimarranno su YouTube Music.

Ricordiamo che con una procedura simile è possibile trasferire Foto e video di iCloud su Google Foto.