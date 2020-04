Spesa facile ai tempi del Lockdown: con Ebay è veloce, sicura e gratuita

Non uscite di casa per fare la spesa: anche Ebay si mette dalla parte dei clienti, che in questo momento sono anche tutte quelle persone che si isolano volontariamente in casa per cercare di ridurre le possibilità di contagio da coronavirus, con una nuova promozione per sostenerli in questo delicato momento delle nostre vite.

E lo fa con un occhio di riguardo verso i beni di prima necessità. Tutti quei prodotti che possiamo quotidianamente acquistare al supermercato, grazie alla nuova promozione, si possono infatti comprare anche online direttamente dalle pagine di Ebay e con zero costi di spedizione.

Quindi oltre al risparmio economico in termini di trasporto, che nel caso di spesa fisica nei negozi si traduce per il singolo cliente in un risparmio di carburante e di costi di manutenzione della propria autovettura (per chi si sarebbe mosso autonomamente, per chi avrebbe usato i mezzi pubblici si tratta comunque di un risparmio per quanto riguarda il costo del biglietto), si potrà ricevere la spesa direttamente a casa e con le possibilità di contagio ridotte al minimo sindacabile.

Per poter eliminare i costi di spedizione è sufficiente inserire nel carrello i prodotti che trovate all’interno di questa pagina. Badate bene, solo i prodotti suggeriti nella lista aderiscono a questa promozione, quindi se si inserisce nel carrello anche soltanto un prodotto diverso da quelli proposti, magari perché ricercato manualmente attraverso il box di ricerca, è possibile che si incorra in costi di spedizione aggiuntivi.

Ad ogni modo la pagina promozionale è ben fornita di tutti quei prodotti che consentono di sopravvivere a questo periodo di isolamento forzato senza dover uscire di casa. Ad esempio è possibile acquistare pacchi di capsule per la lavastoviglie, set di panni Swiffer per spolverare, pacchetti di croccantini per cani, capsule per il caffè, spazzolini da denti elettrici e detersivi, ma anche tanti prodotti alimentari come salumi, farine, cioccolato, pacchi di pasta, cibo in scatola a lunga scadenza, pane, bevande e tanto altro.

Chiaramente la lista è molto più lunga: ci sono decine di pagine da sfogliare pertanto vi consigliamo di buttarci un occhio e provare a mettere in piedi un carrello di prodotti che potrebbero permettervi di continuare a vivere in casa senza uscirne, almeno fino al debellamento del virus.

Approfittiamo anche per ricordarvi che è ancora attiva un’altra offerta di Ebay (scade il 19 aprile, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto), che prevede uno sconto di 5 euro sul carrello acquistando uno o più prodotti per la casa in una lista predefinita.