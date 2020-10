Spotify sta sviluppando il suo widget per iOS 14

Una delle grandi novità di iOS 14 sono i widget personalizzabile nella home di iPhone e iPad. Anche Spotify avrà presto il suo widget, con la versione beta dell’app che già consente di inserire queste scorciatoie rapide nelle varie schermate iniziali.

Molte app di terze parti hanno rilasciato “widget” di diversa natura e dimensioni, ciascuna con le proprie funzionalità. Adesso anche Spotify sta sviluppando il proprio widget ufficiale già apparso in diverse versioni in una beta di TestFlight. Il widget è attualmente disponibile in dimensioni piccole e medie, con il primo progettato per visualizzare l’artwork dell’ultimo artista, brano o album riprodotto, mentre il secondo mostra quattro degli stessi elementi riprodotti.

Sfortunatamente non ci sono pulsanti di riproduzione, pausa o quello per saltare al brano successivo, poiché Apple consente ai “widget” di presentare informazioni di sola lettura, vietando elementi interattivi come interruttori, presumibilmente a causa di considerazioni sulla durata della batteria.

Entrambi i “widget” includono il testo “Ascolta musica e podcast” e toccando il widget si apre l’app Spotify. Sulla base dei rapporti degli utenti su Reddit, i “widget” di Spotify non mostrano ancora le copertine degli album, ma il fatto che esistano dimostra che Spotify ci sta lavorando.

Il mese scorso, Spotify stava testando il supporto ad Apple Watch per l’ascolto senza iPhone, mentre adesso questa gradita novità per iOS 14. Non c’è alcuna indicazione che l’aspetto della funzione beta sia legato a una particolare versione di watchOS o iOS, ma si spera che non passi molto tempo prima prima di poter ascoltare Spotify dal polso senza abbinamento iPhone.

