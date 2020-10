Tre nuovi SSD di Western Digital pensati per il gaming

Aiutare i giocatori a migliorare le proprie impostazioni di gioco e, al contempo, adattarsi all’evoluzione in questo settore. E’ questo l’obiettivo che si è prefissata Western Digital quando ha cominciato a sviluppare le tre nuove soluzioni di storage della linea WD_BLACK presentate poche ore fa. Nello specifico si tratta della prima unità SSD NVMe con tecnologia PCIe Gen4 di nuova generazione, di una scheda aggiuntiva Gen3 x8 completamente avviabile al boot del computer e di un dock SSD NVMe Thunderbolt 3, ciascuno dotato di opzioni di illuminazione RGB.

Progettato per raggiungere alte prestazioni nella tecnologia PCIe Gen4, il nuovo WD_BLACK SN850 NVMe SSD offre velocità di lettura e scrittura fino a rispettivamente 7.000 e 5.300 MB/s, numeri che gli consentono di ridurre i tempi di caricamento dei giochi e trasferire i file più velocemente rispetto alle soluzioni precedenti. Offre inoltre prestazioni migliorate e una bassa queue depth rispetto alla soluzione precedente, consentendo un caricamento più fluido delle applicazioni sia che si stia giocando sia per qualsiasi altro uso quotidiano.

Sebbene sia progettato con il controller G2 WD_BLACK, è ottimizzato per giochi di alto livello ed intensità mentre è sconsigliato l’utilizzo in ambienti NAS o server. Come accennato presenta miglioramenti anche da un punto di vista estetico e della personalizzazione grazie all’opzione RGB nel modello con dissipatore di calore che riduce la limitazione termica. La versione senza dissipatore sarà disponibile nelle capacità da 500 GB, 1 TB e 2 TB a partire da 139,99 euro. La versione senza dissipatore di calore arriva a fine ottobre, mentre l’altra verrà rilasciata nel corso del primo trimestre del 2021.

La seconda novità come dicevamo è WD_BLACK AN1500 NVMe SSD, una scheda aggiuntiva plug & play interamente avviabile tramite il boot del computer che – annuncia l’azienda – rappresenta una delle soluzioni PCIe Gen3 x8 più veloci attualmente disponibili sul mercato. E’ alimentata da due SSD interni in configurazione RAID 0 e dalla tecnologia PCIe Gen3 x8, e può raggiungere velocità in lettura fino a 6.500 MB/s e in scrittura fino a 4.100 MB/s.

Anche qui l’illuminazione RGB personalizzabile (solo nella versione per Windows) completa la soluzione e al contempo un dissipatore di calore integrato evita la limitazione termica per aiutare a mantenere le massime prestazioni. E’ disponibile nelle capacità da 1 TB, 2 TB e 4 TB anche su Amazon a partire da 272,99 euro.

Infine c’è WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD, una unità SSD gaming dock compatta con dissipatore di calore capace di trasformare un laptop compatibile con Thunderbolt 3 in una piattaforma di gioco performante. E’ pensata per i gamer che desiderano ottimizzare la configurazione in quanto offre alte velocità grazie alla tecnologia NVMe, maggiore capacità per i giochi e più porte per gli accessori, il tutto alimentato da un singolo cavo Thunderbolt 3. Come per le precedenti, è completa di illuminazione RGB personalizzabile controllata dalla Dashboard WD_BLACK (solo per sistemi Windows) ed è disponibile nella capacità da 1 TB anche su Amazon a partire da 491,99 euro. Esiste anche la versione non-SSD che costa 311,99 euro.