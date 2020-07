Stampante Creality 3D, in offerta Ender-5 Pro e Creality 3D Ender-3 a partire da 154,99 euro

Quanti volessero iniziare ad addentrarsi nel mondo della stampa 3D, è il momento giusto per farlo. Vi proponiamo in offerta due stampanti di qualità, a partire da 154,99 euro. Si tratta dei modelli Creality 3D Ender-5 Pro ed Ender-3, che si acquistano rispettivamente, a questo e quest’altro indirizzo.

Il primo dei due modelli, il più economico, risponde al nome di Ender-3. Si tratta di una stampante 3D ad alta precisione, con precisione di stampa di ± 0,1 mm, dimensioni di stampa 220 x 220 x 250 mm e che gode dell’estrusore MK-10, noto per ridurre il rischio di otturazione e cattiva estrusione e che può facilmente raggiungere i 110 centigradi in circa 5 minuti per soddisfare esigenze di riscaldamento e stampa veloci.

Adotta un sistema di cuscinetti lineari a V con parti mobili delle ruote, per prestazioni di stampa silenziose e fluide. Compatibile con vari filamenti di stampa da 1,75 mm come PLA, ABS, TPU, permette svariate applicazioni, come la stampa di oggetti per modellistica e giocattoli, progettazione architettonica, produzioni di piccole parti, e altro ancora.

Permette di stampare file in STL, OBJ, G-Code, e lavora sia online, che offline, tramite stampa da MicroSD.

La macchina ha dimensioni di 44 x 41 x 46,5 cm , con un peso di 8 chilogrammi circa. Al momento è in offerta a 154,99 euro, e si acquista direttamente da qui.

Ender-5 Pro

Questo modello di stampa è, senza dubbio, più professionale, adatto magari a quanti hanno già avuto una stampante 3D e vogliono migliorare le proprie stampe. L’estrusore metallico garantisce una migliore qualità di stampa, con un doppio sistema di controllo dell’asse Y e funzionamento sincrono per evitare vibrazioni derivanti dalla stampa di lunga durata.

Ovviamente gode della funzione per la ripresa di stampa anche dopo una improvvisa mancanza di corrente. Tra le sue caratteristiche, profilo e puleggia V-Groove di alto livello per garantire stabilità e scorrevolezza, silenziosità e buona resistenza all’usura.

Le dimensioni di stampa sono pari a 220 x 220 x 300 mm per soddisfare le diverse esigenze di stampa, con supporto a vari filamenti da 1,75 mm, come PLA, ABS, TPU, legno, e altri ancora.

Offre una precisione di stampa di ± 0.1mm, con uno spessore strato du 0.1mm-0.4mm e una velocità di stampa di 60mm / s-180mm / s. Anche in questo caso la stampa può avvenire sia offline, che online tramite MicroSD, con il supporto a file STL, OBJ, AMF.

La macchina ha dimensioni di 55,2 x 48,5 x 51,0 cm con un peso di 11,8 chili. Entrambe supportano i software di stampa più diffusi, tra cui Ultimaker Cura, disponibile anche per Mac.

Ender-5 Pro si acquista in offerta a 299,99 euro direttamente da qui.