Stay Home Elements Collection, i software per la musica di Steinberg in prova per 60 giorni

La pandemia ha costretto in casa tante persone e molti tra quelli che non possono spostarsi hanno ricominciato ad appassionarsi di musica, suonare uno strumento, studiare software che prima non conoscevano. A questo proposito, Steinberg ha deciso di estendere il periodo nel quale è possibile provare le trial di alcuni dei suoi software più noti.

La software house ha annunciato StayHome Elements Collection, permettendo agli utenti di provare liberamente per 60 giorni; Cubase, Dorico e WaveLab Elements. Il pacchetto include anche gli strumenti ed effetti VST della libreria Absolute Collection, inclusi oltre 6800 preset e 100GB di suoni che includono synth, effetti, percussioni e campioni orchestrali.

Da soli i pacchetti Cubase Elements (versione entry level di cubase), Dorico (notazione musicale) e WaveLab Elements (editor audio multitraccia), costano intorno ai 100 euro cadauno, e la Absolute Collection (libreria con oltre 6.000 Strumenti Virtuali) costa normalmente oltre 500 euro.

In precedenza Steinberg offriva una trial di 30 giorni per Elements, ma questo periodo di prova potrebbe non essere sufficiente per conoscere bene alcune funzioni avanzate; i 60 giorni consentono di avere più tempo per imparare, conoscere i vari programmi e decidere l’eventuale acquisto. È la prima volta anche per una versione trial della Absolute Collection. La mossa è sulla falsariga dei 90 giorni a disposizione per testare le trial di Final Cut Pro X e Logic.

Compositori, professionisti o principianti della produzione musicale, hanno tutto quello che serve per trasformare le proprie idee in musica, con ua gamma di strumenti flessibili per creare qualsiasi tipo di genere. Le trial che consentono di provare i software di Steinberg per 60 giorni saranno disponibili fino al 15 maggio; altri dettagli sul sito dello sviluppatore.