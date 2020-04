Impressions, deep fake realistici con un’app per iPhone e iPad

Abbiamo più volte parlato del Deep Fake, la possibilità di scambiare un volto con un altro in un video e persino in tempo reale, una tecnologia possibile dai recenti sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale che può avere conseguenze spiacevoli (per alcuni media questi video sono diventati convincenti e in modo davvero preoccupante) ma anche usata per creare video divertenti.

Impressions è un’app iPhone e iPad per il “face swap” (scambio dei volti); permette collocare il proprio volto al posto di quello di noti attori in famose scene di film, creare nuovi meme e divertirsi sostituendo il proprio viso al posto di quello di celebrità varie, condividendo il risultato con amici e sui social media.

L’app in questione non funziona in tempo reale come i filtri Snapchat; poiché i video devono essere elaborati, è richiesto uno specifico flusso di lavoro: si registra un filmato, si carica il video sui server degli sviluppatori, si attende l’elaborazione/conversione e si visualizza il risultato. Tutto il procedimento richiede dai 5 ai 10 minuti (molto dipende ovviamente anche dalla lunghezza del filmato e da quanti altri utenti sono in attesa di elaborare i loro video).

Di serie è possibile scambiare il proprio volto con quello di 35 note celebrità. Impressions richiede iOS 11.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 102,9 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Gli sviluppatori hanno recentemente aggiornato l’app per iOS e ora offrono la possibilità di provare il software per 3 giorni (per lo sblocco delle funzionalità è richiesto un abbonamento settimanale di 5,49 €).