Ammazza il marito dell’amante ma si fa beccare da Street View

Quando si dice che una foto val più di mille parole. E serve per risolvere il caso di un omicidio premeditato. Ma ci dovrebbe anche far riflettere “sull’occhio che tutto vede” e la capacità straordinaria e tremenda che hanno i dati di poter diventare una fonte di giudizio senza confini: senza garanzie sarà un problema, come sanno bene gli avvocati della privacy.

La storia è semplice e molto chiara. Da oltre un anno risultava scomparso, finché i suoi resti smembrati sono stati ritrovati nei giorni scorsi dalla polizia, sepolti vicino alla chiesa parrocchiale di Andaluz, piccolo comune del distretto di Berlanga de Duero, in Spagna.

Così sono scattate le indagini per omicidio e Google Maps ha permesso l’individuazione dell’assassino di quel cubano di cui si erano perse le tracce nel novembre 2023 a Tajueco, paesino di 100 anime, nella provincia di Soria.

Le immagini riprese da Street View (la cui auto con i sensori e le videocamere non è stata evidentemente notata) hanno incastrato il killer, immortalato in via Norte mentre caricava nel bagagliaio dell’auto il cadavere dell’uomo. Due gli arresti per il delitto e una stranissima sensazione di “vista in diretta” di immagini che ora fanno parte per sempre del patrimonio indelebile dell’immagiario collettivo.

Un delitto misterioso

A mettere in moto le indagini era stato il cugino della vittima che, dalla vicina Saragozza, aveva denunciato la scomparsa dopo aver ricevuto strani messaggi dal telefono di J.L.P.O., 33 anni. Messaggi in cui il cubano annunciava di aver conosciuto una ragazza e di voler sparire, buttando via il telefono.

Un comportamento che aveva subito insospettito il cugino, che era stato l’ultimo a sentirlo prima della scomparsa. Le indagini si erano concentrate subito sull’ambiente familiare. Fino alla svolta arrivata grazie a un’immagine casuale.

L’auto immortalata da Street View è stata una delle chiavi che ha permesso di risolvere il caso. L’immagine, scattata durante uno degli ultimi aggiornamenti del servizio di Google, mostra una persona che carica qualcosa avvolto in un lenzuolo nel bagagliaio della vettura.

“Non è stata determinante ma è stata una prova importante”, ha spiegato in conferenza stampa Óscar García, ispettore dell’unità di criminalità specializzata della polizia nazionale. Gli investigatori, spiega il giornale spagnolo La Vanguardia, hanno arrestato la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.

Un lancio in grande stile

Il caso arriva mentre Google ha annunciato un massiccio aggiornamento delle sue mappe in quasi 80 paesi, tra cui Australia, Brasile, Danimarca, Giappone e Sudafrica. Il servizio, lanciato nel 2007, si sta espandendo anche in nuovi territori come Bosnia-Erzegovina, Namibia, Liechtenstein e Paraguay.

Una nuova telecamera portatile, introdotta nel 2022, permette di catturare immagini in luoghi prima inaccessibili. Il tutto mentre l’azienda migliora la qualità delle riprese con un sistema di intelligenza artificiale che rimuove nuvole, ombre e foschia.

E non è finita. È infatti particolarmente significativo è il caso della Germania, che dopo anni di resistenza ha finalmente acconsentito all’arrivo di Street View. Il paese, storicamente molto attento alla privacy dei suoi cittadini, aveva bloccato il servizio nel 2010 dopo forti proteste.

Una sensibilità legata alla memoria della sorveglianza di massa durante il periodo nazista e la successiva esperienza della Stasi nella Germania Est. Oggi Google può fotografare le strade tedesche, ma con rigide condizioni sulla privacy e l’obbligo di cancellare le immagini dopo 13 anni.

La serendipity delle immagini

Il caso spagnolo dimostra come la tecnologia possa avere utilizzi inaspettati. Le stesse immagini che permettono di esplorare virtualmente le strade di tutto il mondo possono diventare prove in un’indagine per omicidio. Una dimostrazione di come la documentazione digitale della nostra vita quotidiana possa avere conseguenze impreviste. Mentre il dibattito sulla privacy continua, Street View si conferma uno strumento non solo di navigazione ma anche di memoria storica collettiva.

Infatti, gli investigatori spagnoli continuano a cercare altre parti del corpo della vittima, a cui manca ancora la testa. I due arrestati sono in custodia cautelare mentre proseguono le indagini. La giudice ha imposto il segreto istruttorio sul caso. Nel frattempo, quell’immagine casuale catturata da una macchina fotografica automatica montata sul tetto di un’auto di Google resta come testimonianza silenziosa di un crimine i cui perpetranti credevano perfetto.

La tecnologia che ci permette di esplorare il mondo non dal divano ma dalla poltrona da gamer davanti al nostro computer si rivela così uno strumento dalle molteplici sfaccettature. Da un lato solleva legittime preoccupazioni sulla privacy, come dimostra il caso tedesco. Dall’altro può diventare un alleato insperato nella lotta al crimine. In un mondo sempre più digitalizzato, le tracce che lasciamo diventano sempre più difficili da cancellare.

Accanto al diritto all’oblio e alla privacy emerge anche il bisogno del giudice di Berlino, inteso non come magistrato tedesco ma come figura che dovrebbe (si spera) essere onesta in un mondo in cui la possibilità di raggiungere e manipolare qualsiasi immagine e informazione è totale.

Come nell’opera di Bertold Brecht, siamo tutti solo dei poveri mugnani contro l’ingiustiza preponderante. È necessario che ci siano delle garanzie e chi le faccia rispettare in maniera completamente separata dal resto. Perché anche una semplice foto stradale può fare la differenza tra la giustizia e l’impunità.