Iliad ha presentato una offerta per acquisire Vodafone

Le indiscrezioni sulle trattative in corso tra iliad e Vodafone sono trapelate l’ultima settimana di gennaio, pochissimi giorni prima del debutto di iliad nel fisso con il suo primo piano per la fibra: anche se finora nessuna delle due società ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a conferma o smentita, nelle scorse ore Bloomberg ha rivelato che il Gruppo iliad ha già presentato una offerta per acquisire Vodafone Italia.

Purtroppo non vengono indicati i termini principali della proposta e nemmeno l’importo in discussione. È però certo che in Europa è atteso da tempo un importante consolidamento tra gli operatori di telefonia, sopratutto per quelli che negli ultimi anni hanno più sofferto in termini di crescita di utenti e fatturato, a fronte di ingenti spese e investimenti per il passaggio al 5G. Senza contare il peso sempre più schiacciante della concorrenza che iliad ha fatto letteralmente esplodere nel nostro Paese, erodendo ancora di più i margini.

La situazione di mercato e le mosse di Xavier Niel puntano tutte nella stessa direzione: l’imprenditore miliardario ha infatti riacquistato il totale del gruppo iliad con un investimento di 3,1 miliardi di euro. Una mossa che ora gli permette di muoversi molto più liberamente. L’anticipazione di una offerta iliad per acquisire Vodafone ha tutte le carte in regola per diventare la grande occasione prevista e costruita ad hoc da Xavier Niel e iliad.

I numeri della possibile fusione lo dimostrano. Con l’unione di Iliad e Vodafone in Italia si verrebbe a creare il secondo più grande operatore nazionale con 18 milioni di utenti Vodafone e oltre 8 milioni di iliad, per un totale di 26 milioni di clienti mobile, più 3 milioni di clienti per il fisso su banda larga, tutti di Vodafone perché iliad è appena entrata in questo settore.

Iliad insieme a Vodafone avrebbe una quota del mercato mobile pari al 36% con fatturato annuale di circa 6 milioni di euro, una realtà in grado di impensierire non poco TIM che conta 30 milioni di utenti mobile, a grande distanza da Wind Tre (CK Hutchinson) con 19 milioni di utenti.

Per il piano di iliad per il collegamento fisso e fibra si parte da qui: per conoscere invece come funziona e i dettagli tecnici rimandiamo a questo articolo di macitynet.

