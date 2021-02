Su Amazon è la settimana di sconti Xiaomi: smartphone Redmi a partire da 99 euro

Se volete acquistare uno smartphone Xiaomi è la settimana giusta. Il produttore cinese, infatti, mette in sconto su Amazon alcuni dei suoi smartphone medio gamma più iconici, con prezzi a partire da 99 euro. Ecco quali, e i relativi link per i download.

Dal 1 al 7 febbraio torna la Device Connected Week di Amazon.it, una settimana di offerte lampo, sconti e promozioni da cogliere al volo su tantissimi prodotti di tecnologia, tra i quali ricoprirà una parte importante Xiaomi. Fino alla mezzanotte di domenica 7 febbraio, sarà possibile godere di sconti più vantaggiosi e acquistare i seguenti smartphone a prezzi vantaggiosi.

Il primo in offerta è il Redmi Note 9T, ultimo in ordine cronologico della famiglia Redmi Note, con il suo DotDisplay da 6,53” FHD+ e una scocca posteriore Unibody 3D curva, tripla fotocamera posteriore da 48MP, batteria da 5.000 mAh (typ). Inoltre è dotato di connettività 5G su due schede SIM contemporaneamente e più antenne, per connessioni veloci anche in condizioni di congestione del traffico. Redmi Note 9T nella configurazione da 6GB+64GB sarà in offerta al prezzo speciale di 229 euro, direttamente a questo indirizzo.

Ancora, Redmi Note 9 Pro, caratterizzato da una configurazione quad camera nella parte posteriore, Redmi Note 9 Pro sfoggia, nella parte anteriore, una fotocamera in-display da 16MP per selfie di alta qualità. Inoltre, vanta una fotocamera principale da 48MP, un DotDisplay da 6,67” senza notch, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente, una batteria da 5020mAh e offre una ricarica rapida da 30W. Redmi Note 9 Pro è dotato anche di una serie di altre feature preferite dai fan, tra cui l’NFC multifunzionale, un jack per cuffie da 3,5 mm e un blaster IR. Redmi Note 9 Pro sarà disponibile al prezzo di 219,90 euro per la versione da 6GB+64GB.

Altri due protagonisti di questa settimana di offerte sonp POCO X3 NFC, dotato di schermo, batteria e performance da top di gamma, e Redmi 9C, con fotocamera tripla AI e grande display da 6,53”. POCO X3 NFC è disponibile a 239,90 euro per la configurazione da 6GB+128GB, mentre Redmi 9C costa appena 99,90 euro per la versione da 2GB+32GB.