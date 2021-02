Apple vende obbligazioni per 14 miliardi di dollari

Apple si appresta a raccogliere fondi e risparmi immettendo sul mercato obbligazioni per un valore complessivo di 14 miliardi di dollari. Per anni Cupertino ha accumulato un vero e proprio tesoro e certo disponibilità e liquidità non sono un problema per una delle società più capitalizzate in assoluto al mondo.

Negli ultimi anni la multinazionale di Cupertino ha emesso obbligazioni una sola volta all’anno, ora però il ricorso a questo tipo di raccolta fondi risulta molto più conveniente per i tassi di interesse particolarmente bassi. Secondo le stime attuali le società in USA sono in grado di contrarre prestiti a un interesse dell’1,86% per circa 9 anni, un tasso quindi più contenuto e vantaggioso rispetto a quando Apple ha emesso azioni l’ultima volta.

Gli interessi contenuti rappresentano così una buona opportunità di investimento per Cupertino, che può procedere con i suoi piani piuttosto aggressivi in termini di pagamenti dei dividendi e soprattutto nel riacquisto di azioni. Nelle dichiarazioni indicate da Bloomberg, Apple precisa che il denaro raccolto tramite l’emissione di obbligazioni verrà impiegato per «Scopi societari generici».

Secondo gli analisti lo scopo principale di Apple rimane il pagamento dei dividendi agli azionisti e anche il riacquisto di azioni. In ogni caso secondo altri, Apple potrebbe impiegare il denaro raccolto con questa emissione di obbligazioni anche per finanziare il capitale operativo, le spese in conto capitale, quindi investimenti e anche costi di mantenimento e miglioramento di immobili, attrezzature e altro ancora.

Le ultime stime sulla disponibilità di liquidità di Apple indicano un tesoro pari a 196 miliardi di dollari, anche se negli ultimi anni Apple ha impiegato parte di queste disponibilità per il riacquisto di azioni. L’ultimo trimestre fiscale di Apple ha segnato un record storico assoluto per Cupertino con un fatturato di 111 miliardi di dollari: tutti i dettagli in questo articolo.

