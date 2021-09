Su Amazon in vendita tutte le custodie originali Apple per iPhone 13

Amazon sta completando la sua offerta di prodotti per iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Dopo avere aggiunto da ben prima del rilascio (grazie ai soliti cinesi) una lunga serie di custodie per il nuovo modello, da questa mattina offre praticamente l’assortimento completo. Stiamo parlando delle nuove custodie in palle e in silicone ma anche delle custodie trasparenti che fino a qualche ora fa non erano ancora disponibili.

Ricordiamo che al momento sono disponibili, allo stesso prezzo di Apple, essenzialmente tre diversi tipi di custodia: trasparente (55 euro), in silicone colorato (55 euro) e in pelle colorata (65 euro). Ovviamente le custodie non sono intercambiabili tra i modelli a causa delle differenti dimensioni; è importante notare che quest’anno questa considerazione vale anche per l’iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Se infatti questi due telefoni erano strutturalmente identici e diversi solo per i materiali, quest’anno pur essendo ancora uguali per dimensioni, hanno un blocco fotocamere molto diverso.

Inutile dire che, visto che i nuovi iPhone 13 sono più spessi (anche se di poco) e hanno un blocco fotocamere diverso, nessuna delle custodie per iPhone 12 2020 è compatibile con iPhone 13 2021, né nella versione Pro né nella versione non Pro.

Ricordiamo che le custodie Apple, pur più costose di altre di terze parti, offrono decisamente di più della maggior parte di esse. In particolare sono strutturalmente robuste, capaci di resistere anche a discreti urti, sono compatibili con il sistema Magsafe e si agganciano perfettamente al caricabatterie Magsafe. Nella versione in pelle hanno anche i copritasti in metallo e l’interno felpato. La pelle, come ovvio nel caso di Apple, è di eccellente qualità.

Da segnalare che al momento su Amazon non sembrano ancora disponibili i nuovi portafogli Magsafe compatibili con la tecnologia Airtag. Queste tasche che si applicano al retro del telefono nella loro versione più recente funzionano proprio come un Airtag: “ricordano” dove sono stati staccati per l’ultima volta e la loro posizione viene segnalata su Dov’è. Su Amazon trovate solo le vecchia versione (in sconto come questo). Servono esattamente allo stesso scopo (custodie una carta di credito o una tessera) ma non operano con Airtag.

Su Amazon non sono neppure disponibili le (costose) custodie a tasca per iPhone 13. Ma qui visto che non le troviamo neppure su Apple store l’ipotesi più probabile è che siano state dismesse. Non a caso su Amazon troviamo quelle per iPhone 12 in forte sconto, più o meno metà prezzo (come questa)

