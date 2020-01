Su Amazon iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro ai prezzi minimi

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max da qualche tempo veleggiano su Amazon a prezzo (quasi) pieno, con sconti salutari come i due che abbiamo individuato oggi: iPhone 11 Pro Max argento da 64 GB a 1150 euro (invece che 1289 euro) e iPhone 11 Pro da 512 GB a 1440 euro.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max hanno bisogno di poche presentazioni, ma se proprio non li conoscete potete leggere la recensione di Macitynet in questo articolo In sintesi si tratta, pur in due versioni diverse solo per la dimensione dello schermo, del miglior telefono Apple in commercio con il suo schermo OLED, il potente processore e soprattutto il nuovo comparto fotografico con fotocamera super grandangolare. Tutte le caratteristiche non le possiamo elencare qui; per questo vi diamo sinteticamente la scheda di Amazon.

Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Ricarica veloce con alimentatore da 18W incluso

Ricarica wireless

La promozione è interessante. Nel caso dell’iPhone 11 Pro da 512 Gb siamo di fronte al miglior prezzo mai visto. Per l’iPhone 11 Pro Max è il miglior prezzo per questo colore e uno dei migliori prezzi mai visti.