Su Amazon SteelSeries Nimbus+ il joypad perfetto per iPhone, iPad e Mac a 79,99 €

Chi vuole giocare con un iPhone, un iPad un Mac o la Apple TV ha una buona occasione da Amazon: il joypad SteelSeries Nimbus+ al prezzo migliore del mercato, solo 79,99 euro..

Stiamo parlando di un sistema di controllo certificato Made For iPhone (MFi), dedicato a chi vuole una periferica in stile console da salotto per gestire al meglio i numerosi titoli disponibili per iPhone, iPad, Mac e anche per Apple TV. Derivato dal modello Stratus per computer PC Windows e Android con notevoli affinamenti ha interruttori cliccabili, sette tasti frontali più due pulsanti a spalla, uno destro e uno sinistro e un’autonomia enorme: ben 50 ore



La certificazione Apple MFi assicura abbinamento semplificato e compatibilità completa con l’universo della Mela, oltre che comandi rapidi e latenza ridotta o azzerata per azione immediata.

Ricordiamo che a partire dal rilascio di iOS 13 Apple ha reso possibile abbinare e usare i controller wireless di Sony Playstation 4 e di Xbox per giocare su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. In questo articolo di macitynet spieghiamo tutto quello che occorre fare per abbinarli ai propri dispositivi Apple.

Lo SteelSeries Nimbus+ è in vendita a 79,99 euro. Altrove quasi sempre 100 euro se non di più anche se a ben cercare si può trovare a prezzi simili a quello di Amazon; difficile però competere con Amazon per tutto il resto, dalla velocità di spedizione alle garanzie post acquisto.

