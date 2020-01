Su eBay iPhone XS 64 GB costa 140 euro meno di iPhone XR: 599 €

Su Amazon trovate iPhone XS a prezzi davvero molto convenienti, specialmente nei tagli di memoria più grandi, ma su eBay la versione da 64 GB di questo ancora eccellente telefono è venduta ad un prezzo mai visto 599 euro

Come diciamo sempre quanto pariamo di sconti su iPhone XS, siamo di fronte ancora oggi ad uno dei migliori smartphone del mercato, perfettamente capace di competere anche con iPhone 11 Pro su molti aspetti funzionali e delle prestazioni. Tecnicamente si distingue dal modello attuale per la sola fotocamera che nel nuovo modello è sensibilmente migliorata. Meno potente anche il processore, ma non al punto da essere percettibilmente inferiore nell’uso quotidiano.

Il vantaggio economico rispetto ad iPhone 11 Pro 64 GB è enorme, in pratica siamo a meno di metà prezzo (1189 contro 599) e vi costa addirittura 140 meno di un iPhone XR. In termini pratici chiunque sia intenzionato a comprare un iPhone XR non ha alcun motivo di farlo; stiamo parlando di due telefoni assolutamente coevi, con la differenza che iPhone XS è molto più qualificato e sofisticato di iPhone XR. Se viene svenduto è solo perché Apple ha messo in commercio iPhone 11 Pro.

Amazon ha scontato spesso iPhone XS nei giorni scorsi, ma un prezzo di solo 599 euro non l’abbiamo mai visto. Il consiglio se vi interessa il prodotto è di comprare. Il venditore, classificato come Premium da eBay, è molto affidabile (99,7% di giudizi positivi su 57mila giudizi) e pagando con PayPal siete completamente coperti da qualunque sorpresa. Infine la spedizione è gratis.

