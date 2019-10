Super offerta sul nuovissimo TV OLED LGC9 55” con Alexa, Google e Homekit: prezzo mai visto

In queste settimane LG propone un vantaggioso sconto agli utenti che vogliono acquistare un TV OLED di ultimissima generazione nella gamma 2019 che, ricordiamo, è compatibile anche con Homekit oltre che Alexa e Assistente Google. Si tratta di bonus di 200, 400 e 600 euro a seconda del modello. Sui modelli da 55” della serie B e C, veri e propri best seller nel loro campo lo sconto è di 200 euro.

Se andate però a confrontare il prezzo scontato presso tutti i rivenditori nessuno arriva all’offerta speciale di Yeppon su Ebay che propone il modello LGC9 da 55” a 1.249.000 Euro Iva compresa per un numero limitato di esemplari e per un tempo ridotto.

Le TV della serie C9 di LG come detto sono, insieme a quelle della serie B9 le migliori TV OLED per rapporto qualità/prezzo e si distinguono per avere a bordo un Processore alpha 9 di seconda generazione invece di un alpha 7 di seconda generazione ed una migliore diffusione del suono in ambiente grazie al deflettore frontale.

Restano le qualità assolute del pannello OLED e dell’elettronica LG che permette di visualizzare le immagini da qualsiasi angolo, avere neri profondi, illuminazione costante su tutte le scene e HDMI 2.1 e frequenza fino a 120 fps per gestire anche i giochi del futuro.

Tra le altre caratteristiche ricordiamo: compatibilità con Cinema HDR (Dolby Vision, Advanced HDR by TechniColor, HDR10 Pro, HLG Pro; connettività HDMI 2.1, USB, LAN, HP Out, Wifi, Bluetooth.

Grazie al supporto Homekit pronto da fine Luglio 2019 il TV viene visto come una periferica di “Casa” e potete accenderlo, spegnerlo e selezionare i canali di ingresso. Inoltre può funzionare come speaker Airplay 2 da gestire in contemporanea con altri speaker per la sonorizzazione multi-stanza della vostra casa.

Come detto Yeppon propone LGC9 da 55” ad un prezzo mai visto con uno sconto del 45% sul prezzo di listino e sopratutto inferiore a quello che potreste ottenere con il bonus LG da qualsiasi rivenditore online o sul territorio.

Considerata la serietà dell’azienda venditrice e le ottime politiche sul reso che abbiamo potuto sperimentare direttamente vi consigliamo assolutamente l’acquisto.