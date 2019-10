Poly Studio X, la nuova serie di video bar per riunioni in teleconferenza

Poly, azienda precedentemente conosciuta come Plantronics e Polycom, ha presentato Studio X, una linea di dispositivi audio-video che semplificano notevolmente l’esperienza di videoconferenza per le Zoom Room.

Poly Studio X30 e Poly Studio X50 sono le due nuove video bar all-in-one della gamma e non richiedono un PC o un Mac esterno per gestire la fruizione delle Zoom Room, disponendo inoltre di nuove funzionalità Poly MeetingAI basate sull’apprendimento automatico e sull’intelligenza artificiale.

Poly Studio X30 è progettata per piccoli uffici o sale riunioni, supporta video UHD 4K UHD e funzionalità di condivisione di contenuti wireless integrate, il tutto in un design compatto. Supporta inoltre l’intera gamma di funzionalità di Poly MeetingAI, per cui racchiude l’esperienza di una sala riunioni in una piccola scatola.

Rispetto a questo modello, Poly Studio X50 vanta uno spazio di ripresa ancora più ampio e altoparlanti di alta qualità per soddisfare le esigenze delle sale conferenze di medie dimensioni. Oltre alle nuove funzionalità di Poly MeetingAI, supporta schermi doppi per le Zoom Room, ampliando notevolmente le capacità di soddisfare le esigenze delle sale conferenze più grandi. Supporta anche video UHD 4K UHD, zoom 5x, condivisione di contenuti wireless, ingresso/uscita audio e un sistema di altoparlanti stereo.

Entrambi i modelli Poly Studio X possono essere appoggiati, fissati o montati dove desiderato, con porte di collegamento rivolte verso il basso che rendono possibile questa flessibilità. Per renderli ancora più facile da installare e utilizzare, l’azienda ha annunciato anche il nuovo controller Poly TC8 touch che offre un’interfaccia Zoom Room nativa e un singolo cavo power-over-ethernet per cui non è necessario stendere altri cavi sotto i tavoli per collegarsi alla video bar.

Poly Studio X30 e Poly Studio X50 avranno rispettivamente un prezzo di 2.199 dollari e 3.499 dollari incluso il Poly TC8 e saranno disponibili per il preordine a novembre con disponibilità generale in Nord America, Europa e in altri paesi selezionati entro dicembre 2019.