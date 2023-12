Sconto sul supporto caricabatterie da auto super universale Ugreen, solo 22,49€ con coupon

Se state cercando un supporto per smartphone da auto, pratico, efficiente e di qualità, su Amazon trovate in sconto quello di Ugreen che grazie ad un coupon pagate solo 22,49€.

Quello che vi presentiamo qui è un tradizionale caricabatterie ma estremamente flessibile. Permette infatti il montaggio in tutti i più disparati modi.

Un utente iPhone sfrutterà il magnete Magsafe che trattiene e ricarica (a 7,5W) un iPhone o un Android compatibile con questa tecnoligia e la ventosa per applicarlo al vetro.

Il sistema magnetico è particolarmente pratico perchè non richiede di usare ganasce e levette. Basta avvicinare l’iPhone e “automaticamente” l’iPhone viene applicato al supporto.

Da notare che nella confezione si trovano due anelli di aspirazione magnetici, quindi questo supporto per telefono da auto è compatibile con tutti i telefoni senza MagSafe. Basta attaccare l’anello di metallo sul retro del cellulare ed è pronto per l’uso. Inoltre, l’anello magnetico non influisce sul segnale mobile o sulla ricarica wireless.

Il supporto ha anche una ventosa, preferita da tanti automobilisti perchè non richiede di avere le bocchette compatibili con un supporto ad incastro e spesso è anche più sicura e veloce da applicare di questi ultimi.

Anche qui però c’è un’alternativa. Se la ventosa non fa per voi, c’è anche la ganascia per il montaggio alla bocchetta.

In tutte le configurazioni è garantito il Funzionamento con può essere ruotato in modo flessibile a qualsiasi angolazione desiderata con una mano durante la guida.

Questo supporto osterebbe 30 euro ma lo potete comprare a 22,49€ grazie ad un coupon sconto.