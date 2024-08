Tablet Android con slot SIM 5G in sconto a 55 €

Pubblicità

C’è una buona offerta online per chi vorrebbe poter usare un tablet al 100% e in maniera completamente indipendente: con soli 55 € infatti ci si porta a casa un ottimo tablet dal design moderno, con le ultime tecnologie in fatto di prestazioni e con lo slot SIM che supporta le reti 5G di ultima generazione.

Questo significa poter accedere a Internet per ricerche, messaggistica e gaming multiplayer ovunque e in qualsiasi momento, senza bisogno di agganciarsi ad una rete WiFi o usare l’hotspot dello smartphone che andrebbe a consumarne preziosa energia.

Basta inserire una scheda SIM con piano dati (oggi ormai con meno di 10 € molti operatori offrono centinaia di GB al mese) nell’apposito alloggiamento e il gioco è fatto: a quel punto potrete leggere le email, rispondere ai messaggi, navigare e giocare online senza limiti.

Il sistema operativo è Android in versione 13 e grazie al Play Store potrete installare tutte le vostre app preferite. Inoltre grazie alle sue specifiche in molti casi può essere utilizzato in sostituzione dello smartphone.

È infatti dotato di fotocamere posteriori da 32 MP che si possono usare per scattare foto al volo o per digitalizzare i documenti, e una anteriore da 16 MP per videochiamate in alta qualità.

Lo schermo è un IPS da 11,6 pollici con risoluzione Full HD+ a 2.560 x 1.600 pixel quindi abbastanza ampio per godere pienamente dei contenuti normalmente accessibili da questi dispositivi, e il processore a otto core promette alte prestazioni, grazie anche ai 12 GB di RAM a supporto.

Buona anche la capacità, di 256 GB per questo modello (ma c’è anche da 512 GB e 1 TB), a cui si possono aggiungere altri 128 GB tramite microSD.

È dotato poi di modulo GPS e di una modernissima modalità di navigazione turn-by-turn che permette di trasformarlo all’occorrenza in un piacevole monitor per i viaggi in auto.

Usa inoltre una batteria da 12.000 mAh che promette diverse ore di autonomia con una sola carica, e due altoparlanti per l’ascolto stereofonico di musica e suoni riprodotti dalle varie app in uso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto sappiate che al momento è in sconto: invece di circa 60 € lo pagate intorno ai 55 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.