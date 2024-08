Robot dentista esegue il primo intervento odontoiatrico con AI su un umano

Pubblicità

Per la prima volta, un robot autonomo controllato dall’AI ha eseguito un completo intervento odontoiatrico su un essere umano, svolgendo il lavoro otto volte più velocemente rispetto a quanto avrebbe potuto fare un dentista in carne e ossa.

Lo riferisce il sito New Atlas spiegando che il sistema è stato concepito da Perceptive, azienda di Boston che ha usato uno scanner manuale per l’acquisizione volumetrica in 3D, ottenendo un dettagliato modello 3D della bocca del paziente, inclusi denti, gengive e nervi sotto la superficie del dente, sfruttando quella che si chiama tomografia a coerenza ottica (OCT).

La tecnica di diagnosi per immagini non invasiva, ha permesso di evitare l’uso di pericolose di radiazioni a raggi X, poiché la tomografia ottica computerizzata basata sull’interferometria a luce bianca o a bassa coerenza: un fascio laser privo di radiazioni nocive normalmente impiegato per analizzare le strutture oculari soprattutto retiniche e corneali mediante sezioni ad alta risoluzione.

L’OCT permette di ottenere delle scansioni molto precise, indispensabili nella preparazione dell’intervento e utile per mettere a confronto gli interventi eseguiti nel tempo, tenendo conto di mappe differenziali.

Dopo aver concordato l’intervento con il paziente, il robot è in grado di preparare una corona dentale (la protesi fissa che consente di riparare un dente rotto o gravemente danneggiato per ricoprendolo); la procedura che richiede normalmente due visite per un totale di un paio di ore, grazie al robot può essere portata a termine in 15 minuti. Nel filmato di New Atlas è possibile vedere il robot all’opera, con modalità simili a quelle viste con i macchinari a controllo numerico.

Il produttore sottolinea che la macchina è in grado di svolgere l’attività in sicurezza, “anche in condizioni molto difficili” e che precedenti prove generali hanno dimostrato il grande grado di affidabilità. Il robot non è ancora approvato dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, e Perceptive non ha indicato i tempi previsti per la commercializzazione. Potrebbero ad ogni modo servire anni prima che questo tipo di robot diventi realtà negli studi dentistici.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.