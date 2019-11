Tablet low cost su Amazon: iPad 341 €, iPad Air 499 €, i prezzi migliori del mercato

Anche prima del Black Friday non mancano le occasioni per risparmiare sui prodotti Apple grazie ad Amazon. In queste ore sono infatti andati in sconto, arrivando al loro minimo, sia gli iPad Air che gli iPad di settima generazione.

I tablet Apple, che (non dimentichiamolo come referenza…) non erano stati scontati durante il Prime Day, sono ora disponibili rispettivamente ad un prezzo di ingresso di 341 euro e di 499 euro, questo grazie a sconti nel carrello. Ma le versioni di differenti tagli e memoria in ribasso sono diversi. Ecco quelli che abbiamo reperito in queste ore

Ricordiamo che iPad 10,2 è l’ultimo prodotto nel settore dei tablet. Tra le novità rispetto al modello precedente ora uscito di produzione lo schermo più grande e il supporto alla Smart Keyboard. Per il resto l’hardware interno resta identico. L’iPad Air è invece una sorta di riedizione dell’iPad Pro precedente al quale assomiglia per numerosi aspetti hardware ma che rispetto al quale fa anche qualche passo avanti in fatto di prestazioni.

