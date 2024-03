Tanti giochi da tavolo Asmodee in versione italiana nelle Offerte di Primavera

E’ tornato il momento per comprare un gioco da tavolo di Asmodee: grazie alle Offerte Primavera attualmente attive su Amazon, si arriva a risparmiare fino al 40%. L’azienda vanta un catalogo contenente migliaia di giochi di società (con nuove uscite quasi con cadenza settimanale) ed è tra le più conosciute nel settore per la qualità dei prodotti che distribuisce.

La storia di Asmodee

La compagnia è stata fondata nell’86 e inizialmente si chiamava Siroz Productions (cambiò poi nome in “Idéojeux” quattro anni dopo, e cambiò un’ultima volta (era il 1995) in “Asmodée Éditions”, che rimane ancora oggi). E’ uno dei principali editori e distributori di giochi in tutta Europa, con una rete di vendita estesa in 44 nazioni: in Italia opera attraverso l’editore Asterion Press, che fu poi acquisito il 5 marzo 2015.

Si contraddistinse fin dall’inizio per lo spirito di gioco di ispirazione francese, ben diverso dall’heroic fantasy (di ispirazione inglese) che dominava il mercato dei giochi di ruolo all’epoca della sua fondazione. Il suo nome ha cominciato a rimbalzare in tutto il mondo nel 2003, quando pubblicò l’edizione in francese del gioco di carte collezionabili Pokémon, e il suo successo è ad oggi ancora in salita: dal 2012 ha una filiale a Shangai e nel 2014 ha ampliato il proprio portafoglio acquisendo gli editori statunitensi “Days of Wonder” e la “Fantasy Flight Games”.

Le offerte in corso le trovate elencate qui di seguito.

A 19,43 € invece di 26,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 15,95 € invece di 19,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 17,53 € invece di 21,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 12,75 € invece di 15,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 14,40 € invece di 19,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 51,99 € invece di 69,90 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,79 € invece di 24,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 35,99 € invece di 49,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 27,99 € invece di 39,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 11,96 € invece di 14,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 15,83 € invece di 21,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 22,34 € invece di 34,99 € | sconto 36% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 18,51 € invece di 24,99 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 31,99 € invece di 49,99 € | sconto 36% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 15,87 € invece di 19,99 € | sconto 21% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,79 € invece di 24,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 21,59 € invece di 29,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 22,79 € invece di 31,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 17,89 € invece di 24,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,59 € invece di 24,99 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 20,11 € invece di 29,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 17,53 € invece di 21,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 19,54 € invece di 31,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 24,99 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 73,99 € invece di 99,99 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

Sulle Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e su altri negozi online.