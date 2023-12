OMRON Complete misura pressione ed ECG con l’aiuto di iPhone

Di misuratori di pressione arteriosa ce ne sono ormai a bizzeffe: compatti e portatili, da braccio o da polso, Smart e non; ma pochi sono innovativi come l’OMRON Complete di cui vi parliamo oggi in questo articolo, perché oltre a misurare la pressione arteriosa è in grado di effettuare contemporaneamente anche un ECG.

Quest’estate ve ne abbiamo segnalati diversi attraverso la nostra guida ai migliori dove non solo trovate alternative altrettanto valide, ma anche una profonda introduzione in cui vi elenchiamo le varie differenze per aiutarvi a scegliere il modello che più fa al caso vostro.

Perché ad esempio nel caso dell’OMRON Complete parliamo di un dispositivo Smart, e quindi con la capacità di memorizzare automaticamente le misurazioni per ciascun membro della famiglia, con tanto di grafici per valutare l’andamento nel tempo (utili anche per il medico). E poi c’è da considerare il fatto che trattandosi di un dispositivo da braccio riesce ad offrire misurazioni precise ad una più vasta platea, anche se per il posizionamento possono risultare inizialmente meno comodi per chi non è pratico.

Ad ogni modo per una infarinatura generale sui misuratori di pressione arteriosa vi rimandiamo alla nostra guida. Ci concentriamo invece qui sotto nel descrivervi perché OMRON Complete è speciale e altamente consigliabile ai nostri lettori.

OMRON Complete

Innanzitutto, è compatibile con iPhone e con gli smartphone Android: è sufficiente installare l’app Omron Connect (ma funziona anche con KardiaMobile e HeartAdvisor, date uno sguardo al sito ufficiale per confermare le compatibilità col vostro dispositivo) per utilizzare tutte le sue funzioni.

Questo, va detto, è imprescindibile per il funzionamento del misuratore, in quanto il telefono che vi si collega via Bluetooth funge non solo da monitor ma anche da centro di controllo per la lettura e l’archiviazione delle misurazioni.

Questo tuttavia è vantaggioso in termini di tecnologie adoperate, perché ormai dello smartphone non ne possiamo fare a meno, ne avremo sempre uno con noi aggiornato e funzionante, quindi l’usura del misuratore è ridotta ai minimi termini.

Il telefono usa l’app anche per “interpretare” le misurazioni, sicché non c’è bisogno di essere medici per leggere quel che rileva l’ECG. Parliamo di un elettrocardiogramma a una sola derivazione, sufficiente tuttavia per rilevare – e nel caso segnalare attraverso un messaggio su schermo – diverse malattie cardiache, come la fibrillazione atriale (AFib), la tachicardia, la bradicardia e l’ipertensione.

L’AFib si associa a un rischio di ictus e insufficienza cardiaca cinque volte superiore e per nostra sfortuna può manifestarsi in modo asintomatico. Non solo: può non essere rilevata durante le visite mediche perché può manifestarsi sotto forma di episodi saltuari, il che significa che la maggior parte delle volte non viene diagnosticata.

OMRON Complete si dimostra quindi un valido dispositivo per un rapido screening domiciliare: i dati che raccoglie poi non solo li archivia (fino a 90 misurazioni, poi cancella le più vecchie) e li cataloga dentro grafici che mostrano l’andamento nel tempo, ma permette anche di esportarli in CSV o PDF così da poterli condividere al volo col medico curante.

Non solo: in prima battuta si possono anche confrontare le misurazioni attuali con i valori di riferimento della pressione arteriosa forniti dalla Società europea di cardiologia, così da avere almeno un quadro iniziale piuttosto chiaro.

Per funzionare si alimenta tramite 4 batterie stilo AA (incluse in dotazione) e le misurazioni vengono effettuate come detto sul braccio attraverso un bracciale di categoria Easy da 22-42 cm. In confezione comunque c’è tutto, compresi manuale d’istruzioni e custodia di protezione per quando lo riponete nel cassetto.

Abbonamento? facoltativo, ma comodo

L’abbonamento Premium, che attualmente viene regalato per il primo anno (costa 6,66 € al mese), non è obbligatorio: il misuratore si può usare anche senza, in quanto di base traccia e visualizza la cronologia delle misurazioni, le sincronizza con i servizi Salute di Apple, Google e Samsung e permette di esportarle in PDF E CSV.

Chi decide di abbonarsi tuttavia ottiene l’accesso ad approfondimenti personalizzati sui dati monitorati, incluso il rilevamento dell’AFib, il monitoraggio dei farmaci con promemoria giornalieri e l’invio automatico dei report al proprio medico.

Dove comprare

OMRON Complete è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 215,99 € e si compra anche su Amazon, dove al momento è attiva un’offerta che permette di risparmiare 66 €, pagandolo perciò soltanto 149,99 € spedizione compresa.