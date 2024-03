Firefox 124, migliora Accessibilità e funzione fullscreen su Mac

Mozilla ha rilasciato Firefox 124, ultima release della versione desktop del browser. Tra le novità dell’ultima versione, migliorie relative alla funzione di accessibilità: è possibile attivare la navigazione e la selezione del testo all’interno dei contenuti web e dei documenti PDF utilizzando la tastiera e utilizza sempre i tasti direzione per navigare nelle pagine. La funzione permette di visualizzare un cursore mobile sia nelle pagine web e ora anche all’interno dei documenti PDF aperti nel browser. Questa funzionalità nota come Caret Browsing (Navigazione con il cursore) migliora significativamente la precisione e l’accessibilità per la selezione e la copia del testo, fornendo uno strumento versatile per interagire con i contenuti digitali.

Altra novità specifica della versione per macOS è il supporto alle API (interfacce di programmazione) native di macOS per il fullscreen, funzionalità che dovrebbe migliorare la gestione dell’applicazione a tutto schermo su Mac.

Ulteriore piccola novità è la disponibilità del motore di ricerca Qwant in nuove nazioni (Italia inclusa); per impostare il browser di default basta aprire Firefox, fare click sul pulsante “Applicazione” (l’icona con le tre linee in alto a destra), scegliere “Impostazioni”, selezionare sulla colonna a sinistra la sezione “Ricerca” e da qui impostare il motore di ricerca predefinito (Google, Bing, DuckDuckgo, eBay, Qwant e Wikipedia).

Altre novità riguardano Firefox View (la funzione che consente di passare agevolmente le attività da un dispositivo all’altro) e soluzione a problematiche relative alla sicurezza.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

