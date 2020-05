Tasso Zero: i migliori ricondizionati in 5 rate a tasso 0%. Offerta fino al 31/5 su TrenDevice

Su TrenDevice avete la possibilità di acquistare i migliori ricondizionati pagando in 5 comode rate mensili a tasso 0%. Grazie a una partnership con Soisy, TrenDevice vi offre la possibilità di pagare l’intero catalogo di prodotti ricondizionati a tasso zero, senza alcuna spesa, fino al 31/5/2020.

La promozione è valida su acquisti per importo minimo pari a 250 €; potete acquistare anche più prodotti insieme richiedendo un unico finanziamento. La procedura è molto semplice, con approvazione online instantanea: dopo aver inserito il prodotto nel carrello e selezionato la modalità di pagamento a rate, seguite in pochi click le semplici e veloci indicazioni per concludere l’ordine. Per maggiori informazioni potete consultare questa pagina dove trovate anche un video che illustra la semplice procedura per richiedere su TrenDevice il pagamento con finanziamento a tasso zero.

TrenDevice ha stretto la partnership con Soisy, azienda fintech che si occupa di finanziamenti in modo totalmente digitale. Il tasso è effettivamente zero, potete pagare in 5 rate con TAN e TAEG 0,00%, senza nessun costo associato. Sono finanziabili tutti i prodotti in vendita su TrenDevice a patto che l’ordine abbia un valore di almeno 250 €. Potete acquistare anche più di un prodotto in modo tale che il carrello raggiunga la soglia minima di 250 €.

Non c’è nessuna pratica telefonica o documenti cartacei da firmare, avviene tutto completamente online. La pre-approvazione avviene in pochi secondi, riceverete subito un’email di conferma e il finanziamento verrà erogato entro 2-3 giorni lavorativi.

Alcuni esempi dei migliori ricondizionati TrenDevice in 5 comode rate a tasso 0%: iPhone 11 da 139 €, iPhone Xs, X e Xr rispettivamente da 115 €, 91 € e 107 €. iPhone 8 Plus da 79 € e iPhone 8 da 67 €. Samsung S10+ e S10 sono in offerta rispettivamente da 113 € e 101 €, mentre il Samsung S9 da 61 € il Note 9 da 87 €. Disponibili in 5 comode rate a tasso zero anche iPad Pro 12,9” da 191 € e iPad mini 5 da 107 €. Vi ricordiamo che il pagamento a rate in promozione a tasso zero fino al 31/5 è valido su tutto il catalogo TrenDevice, per ordine minimo di 250 €.

Assieme al dispositivo ricondizionato, potete acquistare anche TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Altra novità, già acquistabile nelle schede prodotto di iPhone, il servizio Protection Plan 2 anni, pensato per chi vuole godere serenamente il proprio dispositivo ricondizionato, con ben 2 anni di assistenza tecnica. Grazie al servizio Protection Plan 2 anni, l’iPhone è coperto, per 24 mesi dall’acquisto, in caso di qualunque danno tecnico-funzionale. In caso di sinistro, TrenDevice provvederà alla riparazione o alla sostituzione del device.

Avete già visto gli accessori per iPhone e iPad? Sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità, quindi perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone a marchio TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla Garanzia di 12 mesi e il reso gratis nei primi 14 giorni.

Ricordate quindi che fino al 31/5 su TrenDevice avete la possibilità di acquistare i migliori ricondizionati pagando in 5 comode rate mensili a tasso 0%, per importo minimo di 250 €.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.