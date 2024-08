Tracker Bluetooth a prezzo folle, solo 1,70 €

Pubblicità

Ecco l’occasione giusta per monitorare la posizione dei propri effetti personali spendendo pochissimo: in queste ore è infatti in corso una promozione su un tracker Bluetooth che vi manda una notifica sul cellulare ogni volta che vi allontanate troppo dall’oggetto al quale lo avete agganciato. Se vi sbrigate, potete comprarlo spendendo solo 1,70 €.

Si tratta come dicevamo di un localizzatore Bluetooth (tecnologia 4.0) che, proprio come AirTag, è in grado di notificare la disconnessione dal cellulare non appena vengono superati i 30 metri di distanza.

Questo vuol dire che se lo infilate in un taschino del portafogli e lo dimenticate al tavolo del bar, non appena sarete usciti il vostro smartphone comincerà a suonare.

Stessa cosa succede se il portafoglio è rimasto nella borsa e questa vi viene scippata.

Ha la stessa forma di AirTag ed è altrettanto piccolo (3 centimetri di diametro, 9 millimetri di spessore) perciò vi sarà particolarmente facile nasconderlo.

Purtroppo però non ha le funzioni di rete di AirTag, perciò è vincolato al solo collegamento Bluetooth col vostro cellulare: la posizione sulla mappa quindi non verrà aggiornata ogni volta che un dispositivo Apple (anche di terzi) viene trovato nelle vicinanze, ma si limiterà semplicemente a far suonare il cellulare ogni qual volta cade la connessione (ovvero quando si è allontanato troppo).

Per il super-prezzo in offerta vale comunque la pena acquistarlo perché è in grado di coprire almeno due delle occasioni in cui un dispositivo come questo può rivelarsi utile, ovvero quando si dimentica l’oggetto abbinato o questo vi viene sottratto a vostra insaputa.

Funziona con tutti i telefoni, iPhone oppure Android, e si alimenta con una batteria a bottone di tipo CR2032.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 4 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno agli 1,70 €.

Se aggiungete 1 € potete aggiungere al pacchetto un portachiavi a misura del tracker per poterlo agganciare più agevolmente dove preferite.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

