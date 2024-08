Bici elettriche in sconto, le migliori Eleglide da acquistare subito per risparmiare

Pubblicità Continuano gli sconti sulle bici elettriche. Sono davvero tanti i modelli che attualmente è possibile acquistare in offerta e in questo articolo vi elenchiamo le migliori offerte del momento. Si tratta dei modelli Eleglide, da C1 e C1 ST a T1, M1 Plus ed M2. Tutte le bici in questa lista, peraltro, godono di assistenza tecnica in Italia. Partiamo da Eleglide C1 ST, che propone un motore centrale da 250W, ruote da 27,5″, batteria da 522Wh e autonomia fino a 150 km con pedalata assistita. Il motore centrale da 250W garantisce un’ampia autonomia e una coppia elevata, rendendo la pedalata più agevole. La velocità massima è quella prevista dal codice della strada, pari a 25 km/h, con la bici che risulta dotata di pneumatici da 27,5 x 2,25 pollici e di un cambio Shimano a 7 velocità. Sul manubrio vanta un display LCD in grado di fornire tutte le principali informazioni sulla marcia, con una luce omologata StVZO per le passeggiate notturne in sicurezza. Prezzo e disponibilità Solitamente ha un prezzo di listino di 1249 euro, ma al momento utilizzando il codice sconto C1ELEGLIDE la si porta a casa a 1199 euro. Oltre allo sconto, l’offerta include due graditi regali: borsa a manubrio per lo smartphone e kit per la riparazione. Eleglide C1 Molto simile, ma leggermente diverso nel design, è il modello da Trekking Eleglide C1. Anche in questo caso il motore centrale è da 250W, con ruote da 27,5″, batteria da 522Wh e stessa autonomia della sorella fino a 150 km. Le due bici vantano caratteristiche praticamente identiche, con la stessa batteria removibile da 522Wh, che permette di percorrere fino a 150 km in modalità assistita. Anche in questo caso la velocità massima è di 25 km/h e anche la dotazione di pneumatici e cambio identica: 27,5 x 2,25 pollici e cambio Shimano a 7 velocità. Stesso display LCD e luce omologata StVZO, che offre un fascio luminoso appositamente studiato per migliorare la visibilità sulla strada, evitare

l’abbagliamento e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Così come il modello ST, propone l’attacco manubrio regolabile, con possibilità di personalizzare l’angolazione e l’altezza del manubrio stesso, per ottenere la posizione di guida ottimale. Entrambe le bici sono anche dotate di sospensioni idrauliche e freni a disco idraulici, per un maggiore comfort durante la guida, senza rinunciare alla sicurezza. Stesse caratteristiche tecniche e stesso prezzo di listino di 1249 euro, ma al momento utilizzando il codice sconto C1ELEGLIDE la si porta a casa a 1199 euro. Oltre allo sconto, l’offerta include due graditi regali: borsa a manubrio per lo smartphone e kit per la riparazione. Eleglide T1 La Eleglide T1 è una bicicletta elettrica da trekking progettata per chi cerca comfort e versatilità. Equipaggiata con una batteria nascosta e sostituibile da 13Ah 36V (450Wh), offre un’autonomia massima di 100 km in modalità di assistenza. Il motore da 250W, con una coppia di 50N.M, consente di affrontare anche le salite più impegnative senza fatica. Con un carico massimo di 120 kg e una velocità massima regolabile fino a 32 km/h, questa bici è perfetta per le escursioni di lunga durata. Gli pneumatici sono da 27.5 pollici e rendono la T1 ideale per il trasporto di carichi aggiuntivi fino a 120 kg. Solitamente ha un listino di 849 euro, ma al momento con il codice sconto GQPCQPWT la si acquista a 829 euro, direttamente a questo indirizzo. Eleglide M1 PLUS 27 pollici Se siete alla ricerca di una bici elettrica che possa affrontare sia la routine quotidiana che le avventure fuori strada, la Eleglide M1 PLUS potrebbe essere la scelta giusta. Con una batteria rimovibile da 36V 12,5Ah, questa bici offre un’autonomia massima di 100 km in modalità di assistenza, rendendola ideale per lunghe distanze. Il motore da 250W garantisce una velocità massima di 25 km/h, perfetta per il pendolarismo urbano. Un’altra caratteristica distintiva della M1 PLUS è il controllo tramite app, che permette di visualizzare in tempo reale i dati di guida, offrendo un’esperienza utente avanzata e personalizzabile. Le sospensioni idrauliche con blocco assorbono efficacemente gli urti, garantendo una guida confortevole anche sui terreni più accidentati. Solitamente ha un listino di 649 euro, ma al momento con il codice sconto NA8C7RT2 la si acquista a 629 euro, direttamente a questo indirizzo. Eleglide M1 PLUS 29 Pollici La Eleglide M1 PLUS con pneumatici da 29 pollici è una mountain bike elettrica progettata per chi necessita di maggiore stabilità e trazione su diverse superfici stradali. Gli pneumatici in questa versione sono da 29 x 2,1 pollici, contro i 27 del precedente modello, così da adattarsi facilmente a vari tipi di terreno, rendendo questa bici ideale per percorsi misti. Come la versione da 27,5 pollici, anche questa offre un’autonomia di 100 km in modalità di assistenza e una velocità massima di 25 km/h. La M1 PLUS 29 Pollici ha superato le certificazioni EN15194 e CE, garantendo sicurezza e conformità agli standard europei. Solitamente ha un listino di 669 euro, ma al momento con il codice sconto NA8C7RT2 la si acquista a 649 euro, direttamente a questo indirizzo. Eleglide M2 Infine, la Eleglide M2 è una bicicletta elettrica che si distingue per la sua autonomia eccezionale e le sue prestazioni avanzate. Equipaggiata con una batteria da 36V 15Ah, questa bici può percorrere fino a 125 km in modalità di assistenza, rendendola la scelta ideale per le avventure più lunghe. Il motore brushless da 250W permette di raggiungere velocità fino a 25 km/h, garantendo una guida potente e fluida, comunque in linea con il codice della strada. Gli pneumatici larghi 29″x2,4″ offrono una maggiore trazione e stabilità, mentre le sospensioni e i freni a disco idraulici assicurano una guida sicura e confortevole su qualsiasi terreno. Al momento la trovate in offerta a 769 euro direttamente a questo indirizzo.

Offerte Speciali MacBook Air M2 a solo 949 euro, quasi minimo storico Amazon sconta sullo sconto Apple per il MacBook Air M2 da 256 GB: lo pagate solo 949 euro. È il minimo storico per questo modello

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.