Mini-aspirapolvere SZUK, auto come nuova a soli 17 €

Pubblicità

Lasciate perdere l’aspirabriciole: se dovete rimettere a nuovo la vostra automobile avete bisogno di un aspirapolvere completo ma anche piccolo e maneggevole, come quello di SZUK in promozione in queste ore.

Si tratta infatti di un mini-aspirapolvere senza fili ma non per questo poco potente: ha infatti un motore che viaggia a 15.500 giri al minuto producendo un’aspirazione di 8.000 Pa e un rumore di appena 52 dB.

Questa capacità vi permette di raccogliere anche lo sporco più difficile compresi pezzi di caramella, schegge di gusci di noci e piccole viti.

Usa una batteria da 4.000 mAh che si ricarica tramite USB-C come un cellulare e promette fino a mezz’ora di autonomia.

In dotazione trovate sei diversi accessori per cambiare la lunghezza, la forma e il diametro del beccuccio, adattando così il tipo di aspirazione in base al punto che dovete ripulire, compresi quei punti più stretti e profondi impossibili da raggiungere con un aspirapolvere tradizionale.

La forma “a pistola” lo rende particolarmente pratico da utilizzare; inoltre il manico di forma cilindrica ha le dimensioni giuste per poter entrare nel porta-bicchieri dell’auto, così da averlo sempre pronto all’uso (eventualmente entra anche nel vano portaoggetti dello sportello: misura 20 x 18 x 5,5 centimetri e pesa circa 380 grammi).

Anche se è pensato principalmente per aspirare tutto lo sporco dall’auto, la potenza è più che sufficiente per permettervi di usarlo anche in casa, non solo per divani e simili ma anche per ripulire la tastiera del computer o per fungere da macchina per il sottovuoto di coperte e indumenti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 45 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 63% andando a spendere intorno ai 17 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.