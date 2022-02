TBOOK MN35, mini PC con Windows 10 in offerta a 413,58 euro

Se volete un computer come il Mac mini ma con motore Windows, c’è il TBOOK MN35 in offerta. Si tratta di un computer fisso altamente portatile, visto che occupa uno spazio di poco meno di 13 x 13 centimetri di lato e 5 centimetri di spessore.

La sua forma squadrata, minimale ed elegante, con finitura nera opaca, lo rende facilmente mimetizzabile in qualsiasi ambiente, anche quello casalingo, perciò si può utilizzare non soltanto come computer per lavorare da casa, o per la didattica a distanza dei bambini, ma anche come macchina per l’ufficio. Oppure come PC per creare un server domestico, per la videosorveglianza, per lo streaming del PC o collegandolo anche ad un videoproiettore e creare così una postazione cinema.

Le caratteristiche tecniche sono di alto livello: monta ben 8 GB di RAM di tipo DDR4, il che lo rende altamente versatile per le operazioni multitasking. Usa poi un disco SSD SATA 2.5″ NVME da 256 GB ed è alimentato da un processore quad-core AMD Ryzen 5 3550H a 2.1 GHz, con Turbo fino a 3.7 GHz e una GPU Radeon Vega 8.

Monta un modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz ma si può eventualmente collegare ad internet via cavo visto che presenta una presa Ethernet RJ45. Dal punto di vista della connettività, troviamo tre USB-A 3.0 per lo scambio dei dati e due USB-A 2.0 per mouse e tastiera, una USB-C utilizzabile anche per il collegamento del monitor, che eventualmente si può agganciare anche la più tradizionale HDMI 2.0 (a tal proposito, supporta fino a monitor 4K UHD con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel) o tramite ingresso DP. Per finire ci sono due prese audio jack da 3,5 millimetri, una (in verde) per cuffie e altoparlanti e una (in rosa) per il microfono.

Questo computer viene consegnato con Windows 10 a bordo: chi intende comprarlo al momento lo trova in sconto a 413,58 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.