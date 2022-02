Apple registra nuovi Mac prima dell’evento atteso l’8 marzo

Come avviene da anni Apple organizzerà una presentazione di primavera che secondo Bloomberg potrebbe svolgersi l’8 marzo: in questo evento è certa la presenza di iPhone SE 2022 e nuovi iPad con connettività 5G, ma nel keynote potrebbe anche arrivare uno dei tre nuovi Mac di cui Apple ha appena registrato i numeri seriali.

La registrazione commerciale è obbligatoria per tutte le società che intendono commercializzare dispositivi dotati di tecnologia di crittografia all’interno della Commissione Economica Eurasiatica che include la Russia e alcuni paesi dell’ex Unione Sovietica. Per tale ragione da tempo questo registro pubblico commerciale anticipa solitamente di 1-3 mesi i prossimi prodotti in arrivo da Cupertino.

In questo caso Apple ha registrato i numeri seriali o codici prodotto di tre nuovi Mac che non corrispondono ai modelli attualmente a listino, come segnala il sito francese Consomac. Si tratta dei seriali A2615, A2686, and A2681, tutti descritti sommariamente come computer che funzionano con macOS Monterey, uno dei quali è un portatile.

Tenendo presente che Apple ha annunciato i suoi processori proprietari e macchine Apple Silicon con l’obiettivo di sostituire tutti i Mac Intel entro la fine di quest’anno, da qui a dicembre è atteso l’arrivo di diversi Mac. Tra i candidati più papabili ci sono Mac mini, iMac Pro, Mac Pro, ma anche un nuovo MacBook Pro e una versione completamente rinnovata di MacBook Air con processore di prossima generazione Apple Silicon M2, anche se quest’ultima è prevista in arrivo più avanti nel corso dell’anno.

Sempre secondo Bloomberg Apple introdurrà almeno un nuovo Mac nell’evento atteso dell’8 marzo. Potrebbe così trattarsi di Mac mini, Mac Pro o MacBook Pro economico da 13”. A gennaio Apple ha registrato anche iPhone SE e iPad Air presso la Commissione Economica Eurasiatica.

Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone SE 2022 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.