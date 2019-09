Teclast X6 Pro, in offerta il 2 in 1 che fa paura al Surface di Microsoft

Il genere dei 2-in-1 è effettivamente esploso grazie ai Surface di Microsoft, che pur pieni di pregio hanno purtroppo il limite di non essere a buon mercato, e quindi non alla portata di tutti.

Oggi in offerta, però, Teclast X6 Pro, un nuovo 2-in-1, in stile Surface, che ha caratteristiche di spicco, come 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, in offerta a 491.47 euro.

Dotato di una cerniera flessibile a 360 gradi che consente di utilizzare il PC in modalità tablet, del supporto per l’uso laptop, Teclast X6 Pro offre uno schermo Full HD IPS da 12,6 pollici.

A muovere il tutto il processore Intel Core m3-7Y30, CPU Dual Core da 1,1 GHz fino a 2,6 GHz, che assicura prestazioni adeguate, ma con basso consumo. Ad affiancare la CPU una Intel UHD Graphics 600, anche se la caratteristica di spicco sono gli 8 GB di RAM e la memoria SSD da 256 GB.

Il portatile fornisce un’uscita HDMI per il collegamento a una TV o monitor esterno, o anche per configurare due schermi affiancati. Non manca una camera integrata per per foto e chat video, con una anteriore da 2.0MP e una posteriore da 5.0MP.

L’autonomia è affidata ad una batteria da 5000mAh, il sistema operativo incluso è Windows 10, e a livello di connettività supporta Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4, slot per Schede TF, USB Host (2x USB 3.0 Host), connettore USB-C, Mircro HDMI, jack per cuffia da 3,5 mm. La testiera visibile in foto non è inclusa. Il prodotto ha un peso di circa 850 grammi.

Solitamente ha un listino di circa 577 euro, ma al momento si può acquistare a 491.47 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.