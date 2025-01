Robot lavavetri in offerta speciale, solo 69 €

Pubblicità

Addio per sempre, fatica! col robot lavavetri attualmente in offerta speciale mantenete le finestre linde e pinte senza alzare più un dito. Volendo, potete usarlo persino per lustrare specchi e piastrelle.

Questo modello usa un motore brushless di ultima generazione che gli consente di operare in modo silenzioso ed efficiente, anche per lungo tempo senza mai surriscaldarsi.

A differenza di altri che si limitano a strofinare il panno sulla superficie, questo spruzza prima un po’ d’acqua, rendendo così la pulizia più precisa e profonda ed eliminando completamente l’intervento umano.

È inoltre capace di identificare bordi e ostacoli, come le maniglie delle finestre evitando così di urtare o danneggiare gli oggetti circostanti.

La potente aspirazione da 5600 Pa consente al robot di restare saldamente attaccato al vetro per tutta la durata della pulizia. E in caso di interruzione della corrente, la batteria di emergenza da 500 mAh entra in funzione, mantenendo il robot fermo e incollato al vetro per 20 minuti, permettendo di rimuoverlo in sicurezza prima che possa cadere. Eventualmente, nella confezione è inclusa una corda di sicurezza da 4 metri che può essere utilizzata per evitare che il robot cada accidentalmente quando non si è a casa.

Riguardo il suo funzionamento, segue un movimento intelligente a serpentina, così riesce ad evitare di lasciare aloni o tracce di sporco, coprendo l’intera superficie del vetro in modo sistematico e preciso.

Usa due panni rotanti con un diametro di 14,5 cm, contribuiscono ulteriormente a garantire un’azione di pulizia uniforme ed efficace su tutta la superficie.

Per finire, consuma intorno agli 80 Watt, emette un rumore massimo di 65 dB e volendo si può anche controllare a distanza tramite il telecomando, magari per farlo tornare su una zona particolarmente sporca.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 255 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere intorno ai 69 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

