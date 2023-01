I migliori manga da leggere per amare il Giappone ancora di più

I manga sono i fumetti giapponesi. In Italia sono arrivati da molto tempo grazie soprattutto a piccoli gruppi indipendenti tra i quali hanno un ruolo centrale i Kappa Boys, che portarono cultura e conoscenza di questo mondo ai lettori italiani tra i primi, negli anni Ottanta e Novanta.

Oggi ci sono decine di serie vecchie e nuove che si possono trovare per cominciare a leggere e scoprire una letteratura per immagini tra le più avvincenti al mondo. Ci sono manga per bambini, ragazzi e giovani adulti, ma anche per adulti e, perché no, per persone anziane. Abbiamo cercato le più belle storie serializzate in piccoli albi (e non solo), che costituiscono il nerbo della letteratura a fumetti giapponesi. Le versioni raccolte in formati maggiori sono ottime ma l’esperienza di lettura e i suoi tempi sono molto diversi. Comunque, c’è qualcosa di gustoso anche in quel formato. Ci sono manga per tutti i gusti, insomma, per noi o da regalare ai nostri cari.

Arte (Vol. 1)

Forse una delle proposte più particolari ma la mettiamo subito in cima, per rompere il ghiaccio. Ambientato nel XVI secolo, a Firenze questo manga di Lei Ohkubo è un omaggio alla storia dell’arte italiana. La giovane di nobili origini Arte desidera diventare pittrice e fare apprendistato nella bottega di un maestro. Nell’età del Rinascimento non è però concesso spazio alle ambizioni di una donna e, per inseguire il suo sogno, Arte dovrà sfidare le convenzioni sociali della sua epoca. Definito il nuovo Lady Oscar, è un piccolo capolavoro.

Berserk collection. Serie nera

Un classico del manga fantasy, che ha visto numerose edizioni e ripartenze. Attenzione, Per temi è un manga per un pubblico adulto. Un medico sfregiato e mutilato dietro cui si cela un’orribile tragedia. Un misterioso monile, il Bejelit, di cui il medico ha cercato di carpirne le proprietà, senza riuscirvi, ma che Gatsu conosce assai bene. Un villaggio governato da un conte che, sotto l’influsso malefico della grottesca reliquia, si è trasformato in un sadico mostro. Questi gli oscuri protagonisti di una lacerante lotta fra il bene e il male al centro della quale troveremo ancora il Guerriero Nero e la sua immensa spada. Uno scontro senza esclusione di colpi la cui posta in gioco è il dominio sul genere umano delle oscure forze demoniache conosciute con il nome di Mano di Dio.

One piece. New edition

Uno dei più grandi classici degli ultimi anni, il lavoro di Eiichiro Oda è semplicemente spettacolare. Dovete comprare un sacco di volumi (più di cento!) ma vi divertirete come non mai a seguire le avventure dei nostri personaggi dal principio con questa nuova edizione dedicata al pubblico che ancora non lo conosce: l’incontro di Rufy con Shanks il Rosso, l’ingestione del Frutto del Diavolo Gom Gom che dona poteri “elastici”, e con la partenza dall’isoletta alla volta della grande avventura piratesca mai concepita.

Billy Bat (Vol. 1)

Forse uno dei più importanti e influenti manga recenti, uscito in venti volumi e creato da Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki, Billy Bad dimostra che è possibile raccontare storie molto complesse in modo avvincente, passando da un piano della realtà a un altro. Negli anni Quaranta, il personaggio del Pipistrello godeva di grande popolarità negli Stati Uniti. In pochi sanno che questa figura misteriosa, con la sua aura oscura; infesta da sempre la storia dell’umanità.

Asadora! (Vol. 1)

Tenera e delicata, ma al tempo stesso forte e incontrollabile. Naoki Urasawa ha scritto una storia davvero particolare. 1959: il porto di Nagoya è sferzato da una tempesta. 2020: Tokyo è in fiamme. Cosa lega questi due eventi? Per venire a capo del mistero bisogna ripercorrere la vita di una “sconosciuta” ma coraggiosissima ragazzina chiamata Asa Asada. È una deluxe edition, fuori formato rispetto ai manga pocket tradizionali.

20th century boys. Ultimate deluxe edition (Vol. 1)

Questo è veramente un racconto molto particolare. L’intera saga di Naoki Urasawa in undici volumi in edizione deluxe. Kenji gestisce un piccolo spaccio. La sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi.

Kowloon Generic Romance (Vol. 1)

Tenero e delicato ma anche fantastico e stranissimo. Il magico che si infila nella vita delle persone in una strana periferia di Hong Kong che non esiste più, perlomeno così. Un viaggio molto colto per costruire lo sfondo di una strana avventura che si snoda lentamente (servono un po’ di numeri per capire dove si va a parare). Nei bassifondi della città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e in gran parte non governato nella regione di Hong Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo lavorano eroicamente come agenti immobiliari. Tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo, in una distopia tanto surreale quanto amichevole, si incrociano le vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita.

Frieren. Oltre la fine del viaggio. Ediz. variant (Vol. 1)

Forse la più bella e profonda tra le nuove serie, questo lavoro di Tsukasa Abe e Kanehito Yamada permette di approfondire un nuovo tropo della letteratura fantastica: cosa succede quando gli eroi tornano a casa e l’avventura è finita? La vita continua, certo, e poi? La premessa è semplice. La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono prendere ognuno la propria strada, verso la meta comune di una vita tranquilla. In qualità di elfa, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile.

Kaiju No. 8. Ediz. variant (Vol. 1)

Naoya Matsumoto ci regala uno dei grandi classici del fumetto giapponese di azione fantascientifica, quello nato con Godzilla e gli altri dei del pantheon nipponico dei kaiju, i grandi mostri. La storia nonostante tutto è davvero molto innovativa. In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju No.8”. Ha inizio la saga dell’uomo che divenne un kaiju.

Sakamoto days. Il leggendario sicario (Vol. 1)

Divertente e commovente, il lavoro di Yuto Suzuki fa pensare e ridere. La premessa? Ramen e polvere da sparo! Il sicario più temuto del Giappone è andato in pensione. Taro Sakamoto rispetterà la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno? Un mix di azione, humour e sovrannaturale in un ardente family manga.

Hanako kun, i sette misteri dell’Accademia Kamome: 1: Vol. 1

Il lavoro di Aidalro è stato notevole e l’immaginazione al lavoro in questa serie è davvero potente, mescolando elementi fantastici e altri seri in una storia adolescenziale. Come tutte le scuole, l’Accademia Kamome ha i suoi sette misteri protagonisti dei pettegolezzi e dei mormorii degli studenti, e uno di questi ha per teatro il bagno delle ragazze al secondo piano del vecchio edificio scolastico. Lì vivrebbe Hanako, uno spirito apparentemente in grado di realizzare i desideri di chi lo evoca. Nene Yashiro, matricola amante dell’occulto e alle prese con una cotta disperata, decide di credere alle superstizioni e affidarsi al sovrannaturale. Scoprirà che, una volta entrati nel bizzarro mondo degli spiriti, uscirne è difficile!

Demon slayer. Kimetsu no yaiba (Vol. 1)

È un grande classico, non si può dire altro. Un capolavoro, quello realizzato da Koyoharu Gotouge. Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko. Ha così inizio questa storia di sangue, spade e avventura!

Nausicaä della Valle del vento. Nuova ediz. (Vol. 1)

Pochi sanno che Hayao Miyazaki, il grande regista e autore di anime, i cartoni animati giapponesi (che con lo studio Ghibli ha fatto amare agli adulti di tutto il mondo) è stato anche un prolifico autore di manga. Questo suo lavoro, poi trasformato in un anime a sua volta (il primo dopo le serie di Conan Ragazzo del futuro e dopo Lupin e il Castello di Cagliostro) è bellissimo. Dopo che la civiltà industriale, un tempo prospera e gloriosa, finì inghiottita dalle tenebre del tempo, la superficie terrestre fu invasa da una gigantesca foresta fungifera che emetteva miasmi velenosi: il Mare della Putrefazione. Gli uomini si trasferirono nelle poche terre risparmiate dalla foresta e li vissero nei regni da loro stessi fondati. La Valle del Vento è un piccolo regno abitato da appena 500 persone, protetto dall’inquinamento del Mare della Putrefazione grazie ai venti che soffiano dal mare.

Akira (Vol. 1)

Edizione di lusso per uno dei manga più influenti di sempre disegnato da Katsuhiro Otomo, che poi lo ha trasformato in un anime importantissimo. Un classico degli anni Ottanta oggi universalmente riconosciuto come una delle migliori storie a fumetti di sempre viene riproposto in una riedizione fedele all’originale. Nuove traduzioni, nuovi effetti di spugnatura e il senso di lettura alla giapponese.

Crying Freeman (Vol. 1)

Nuova edizione in sei volumi del manga più intrigante degli anni Ottanta. Le avventure del malinconico killer Yo Hinomura, artista coinvolto suo malgrado negli affari della mafia cinese, iniziano nel 1986 e nascono dalla sinergia autoriale di Kazuo Koike e Ryoichi Ikegami. Il successo di quest’opera, che dipinge con straordinaria potenza l’umanità che va oltre la ferocia attraverso una vera e propria “poesia della violenza”, ha ispirato sia la Toei Animation con una serie di sei OAV, sia numerosi live action dei quali il più noto è probabilmente quello diretto da Christophe Gans («Il Patto dei Lupi», «Silent Hill») con Mark Dacascos nelle vesti del protagonista.

Maison Ikkoku

Il genio narrativo di Rumiko Takahashi è probabilmente senza pari. Nel corso dei decenni l’autrice di manga giapponese, anzi mangaka come si dice, ha scritto decine di storie serializzate come Lamù, Ranma 1/2 e tante altre, tutte da recuperare e leggere se non le conoscete. Questa storia, di cui è uscita la perfect edition (i volumi più grandi che raccolgono più albi in un formato maggiore delle pagine che permette di apprezzare ancora di più la bellezza dei disegni) è forse la più dolce. Godai si è preso una bella cotta per la bella Kyoko e, vincendo l’imbarazzo, le chiede di uscire insieme. Ma se pensa di essere l’unico pretendente si sbaglia di grosso, perché anche l’affascinante e ricco maestro di tennis Mitaka mira al cuore della ragazza, e ha le carte in regola per essere un rivale molto pericoloso.

Video Girl Ai 1: Digital Edition (Video Girl Ai New Edition)

Chiudiamo con un’idea che in realtà è praticabile anche per molti dei manga indicati sopra ma diventa ancora più preziosa quando non esistono più versioni cartacee perché esaurite da tempo. Se volete provare a leggere un manga in formato digitale, la scelta migliore per iniziare è questa. Il manga di Masakazu Katsura è forse uno dei più appassionanti e semplici nello svolgimento della trama. È uno dei manga più amato di tutti i tempi. Yota Moteuchi è un sedicenne timido e imbranato. Innamorato della compagna di scuola Moemi, non riesce a dichiararsi e un giorno scopre con tristezza che lei è interessata al suo migliore amico. Col cuore infranto, il ragazzo si avvia verso casa, ma lungo la strada si imbatte in un misterioso videonoleggio che, a quanto pare, solo i puri di cuore riescono a scorgere… Il gestore gli consegna una tessera gratuita e Yota affitta subito un film.

Una volta rincasato, inserisce il nastro nel videoregistratore e… accade una cosa assolutamente incredibile: la protagonista, una bellissima ragazza di nome Ai, esce dallo schermo e si manifesta, in carne e ossa, in tutto il suo fascino!

