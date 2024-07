Tesla prima licenzia, ora assume per cambiare tutto

Pubblicità

Contrariamente a quanto avvenuto in passato, nelle ultime settimane Tesla ha pubblicato numerose offerte di lavoro, includendo ruoli che vanno da specialisti in intelligenza artificiale a posizioni nel settore dei servizi. Si tratta di una tendenza di senso opposto all’ondata dei licenziamenti che ha colpito Tesla, insieme a tante altre Big, nei mesi e negli anni precedenti.

La ricerca di lavoratori coincide con una crescita significativa delle azioni Tesla, con la società che ha aggiunto oltre 223 miliardi di dollari di capitalizzazione nelle ultime due settimane di trading.

Sebbene gli 800 nuovi posti di lavoro siano pochi rispetto ai migliaia di licenziamenti registrati nell’anno, queste offerte riflettono le priorità di Musk per l’azienda. Molte delle nuove posizioni riguardano il settore dell’intelligenza artificiale e della robotica. In particolare, le posizioni aperte sono per il robot umanoide Optimus, oltre che per lo sviluppo della guida autonoma, settore madre per la casa di Elon Musk, che adesso si prepara ad accelerare anche nello sviluppo dei primi prototipi di robotaxi, attesi in ottobre.

La compagnia sta anche espandendo il business di stoccaggio dell’energia, con diverse dozzine di posizioni aperte in questo senso, inclusi ruoli per l’installazione di Megapack e prodotti solari. Inoltre, Tesla sta cercando di rinforzare i dipartimenti a contatto con i clienti, con 268 posizioni legate ai servizi e più di 60 ruoli per la vendita e il supporto clienti.

Ed ancora, secondo il rapporto, pare che Tesla abbia riassunto alcuni membri del suo team Supercharger, responsabile della rete di stazioni di ricarica pubbliche. Sebbene solo di una manciata di posizioni legate alla ricarica siano apparse sul sito di Tesla, diversi ex dipendenti sono stati effettivamente riassunti.

Anche a livello geografico gli annunci danno indicazioni ben precise. Le nuove offerte di lavoro indicano che Tesla sta cercando di aggiungere personale in varie località, tra cui Palo Alto, Fremont e Lathrop in California, Austin e Robstown in Texas, Sparks, Nevada e Buffalo.