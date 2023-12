Tesla lavora alla funzione per parcheggiare con un tap

Per anni Tesla ha offerto la funzione Autopark, ma non risulta disponibile sulle auto più recenti in cui il costruttore ha rimosso i sensori ultrasonici: ora tramite un post su X Elon Musk anticipa che Tesla sta lavorando alla funzione tap to park più evoluta di quella precedente, che permetterà di far parcheggiare l’auto in automatico con un solo tap sullo schermo, senza alcuna supervisione umana.

Ricordiamo infatti che la precedente Autopark riconosceva esclusivamente il parcheggio nelle immediate vicinanze della vettura. Quando sullo schermo compariva l’icona blu P il conducente doveva inserire la retromarcia e poi effettuare un tap su Start sul display. L’auto effettuava le manovre di parcheggio, ma il conducente doveva rimanere vigile al suo posto, pronto a intervenire in caso di bisogno.

Questa funzione si è persa sia per la rimozione dei sensori ultrasonici, ma soprattutto perché Tesla ha migrato interamente il suo sistema di guida autonoma basandolo sulla visione artificiale, riducendo il numero di sensori necessari a bordo.

Peccato però che nel processo si siano perse le funzioni Autopark e le corrispettive Summon e Smart Summon per far uscire in automatico l’auto da garage e parcheggi, ancora tutte in attesa di una conversione software basato sulla visione artificiale.

Anche per questa ragione un utente su X dichiara che sarebbe pratico avere anche su Tesla la visuale dall’alto a volo di uccello del veicolo, come mostrato da alcuni altri marchi di auto. Ma in un ipotetico mondo di auto a guida autonoma la visuale a volo di uccello non servirebbe più perché non sarà l’utente a dover parcheggiare.

Musk ha un’idea per parcheggiare le Tesla

Rispondendo a quest’ultima osservazione di un altro utente su X Elon Musk dichiara che è vero e che Tesla sta lavorando al tap to park più evoluto:

Stiamo lavorando su una funzionalità in cui l’auto identifica probabili parcheggi praticabili. Ne tocchi uno, esci dal veicolo e si parcheggia lì.

Le differenze sostanziali sono due: rilevamento e segnalazione di più parcheggi possibili e la guida completamente autonoma in cui l’auto fa tutto da sola, senza alcuna supervisione umana. Le promesse di Musk sono quasi sempre intriganti, meglio però non chiedersi quando saranno disponibili: nemmeno lui in questo è molto attendibile.

