Tesla Robotaxi avvistato e fotografato per la prima volta

Si parla da tempo di Tesla Robotaxi, anche se non c’è ancora una traccia ufficiale del veicolo elettrico eppure, sembra che sia stato avvistato e immortalato in foto per la prima volta, sulle strade della California, anche se talmente camuffato da nasconderne quasi completamente il design sottostante.

L’immagine recentemente condivisa in rete, che vi mostriamo in basso, mostra quello che potrebbe essere un prototipo di Tesla Robotaxi, indicato anche come Cybercab. E’ pesantemente camuffato, fotografato davanti a una Tesla Model Y. Il taxi appare come un due posti, decisamente più piccolo rispetto al crossover completamente elettrico che lo segue a breve distanza.

Secondo recenti report, Tesla potrebbe presentare il tanto atteso Robotaxi o Cybercab presso gli studi Warner Brothers a Burbank, in California. Anche se la casa automobilistica non ha confermato ufficialmente questa location come luogo di presentazione, il noto hacker di Tesla, @greentheonly, ha notato che l’azienda sembra effettuare significative attività di raccolta dati nella zona.

Le osservazioni dell’hacker sono state apparentemente confermate dall’utente u/dent3dwheel del subreddit r/TeslaMotors, il quale ha riferito che, nell’ultima settimana, Tesla ha fatto circolare una flotta di veicoli di prova proprio intorno agli studi Warner Bros. Anche un altro membro del subreddit, u/boopitysmopp, che lavora nell’area, ha dichiarato di aver osservato le attività della flotta Tesla, in particolare nelle ore serali.

Curiosamente, lo stesso utente ha affermato che Tesla sembra testare un piccolo veicolo pesantemente mascherato, camuffato. Il fan ha condiviso una foto dell’auto misteriosa, coperta da un rivestimento giallo canarino e da pannelli fittizi. Gli appassionati più attenti hanno notato che il veicolo somiglia molto al concept del Robotaxi mostrato nella biografia di Elon Musk scritta da Walter Isaacson.

L’immagine del Robotaxi condivisa nel libro di Isaacson mostra un prototipo in legno di un veicolo a due posti con abbastanza spazio per il carico posteriore. Come osservato dai membri della comunità Tesla sui social media, queste caratteristiche sembrano presenti anche nell’immagine del prototipo camuffato trapelata in rete.

Il veicolo ha due porte e il suo abitacolo sembra adatto a due passeggeri adulti. Inoltre, il veicolo fotografato sembra essere dotato di ruote posteriori più grandi, oltre a fanali ben pronunciati che, secondo quanto riportato dall’utente del subreddit r/TeslaMotors, ricordano quelli di Cybertruck.

Ma un’altra parte di osservatori Tesla ritiene che le forme squadrate sul retro dl prototipo siano solamente strutture e aggiunte per camuffare il reale aspetto del veicolo sottostante. Questo sempre che il prototipo avvistato e fotografato sia il reale Robotaxi che Tesla intende svelare.

Sebbene Tesla abbia mantenuto i dettagli del Robotaxi strettamente riservati, l’azienda ha confermato nella sua lettera agli investitori del Q2 2024 che il veicolo sarà prodotto utilizzando il nuovo processo di assemblaggio “unboxed”, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo e che dovrebbe permettere tempi e costi di produzione inferiori.

Tesla ha anche confermato che la produzione di Robotaxi avverrà presso la Gigafactory in Texas. I preparativi per l’evento sembrano essere in corso, con Tesla che ha anche annunciato che i piccoli azionisti della società avranno la possibilità di partecipare a un’estrazione a sorte per ottenere un invito per assistere alla presentazione del 10 ottobre.

