Tim Cook sul 5G: “Entusiasti di ciò che abbiamo in cantiere”

Nel corso della presentazione dei risultati dell’ultima trimestrale da record per Apple, con entrate record pari a 91,8 miliardi, al CEO Tim Cook è stata fatta una domanda sul 5G e su quanto questa tecnologia possa essere determinate nella crescita futura di Apple.

Cook non ha ovviamente accennato a nessun prodotto futuro in arrivo ma riferito genericamente che il 5G è “nelle fasi iniziali di diffusione su scala globale”, di non potere essere più fiero dell’attuale lineup di iPhone ed entusiasta dei prossimi prodotti in cantiere”.

In un diverso intervento si è fatto riferimento alla domanda di tecnologia 5G, di iPhone a basso costo e quanto questo possa incidere su progetti futuri che riguardano gli iPhone, domande alle quali Cook non ha voluto commentare, rispondendo solo in generale: “È importante guardare in giro per il mondo il programma di dispiegamento del 5G” e riferendo ancora che non rilascia commenti su prezzi di telefoni non ancora annunciati.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali verso la fine del 2020, Apple presenterà una lineup di iPhone 5G, inclusi modelli con tecnologia sub-6GHz e supporto per lo spettro millimeter wave (mmWave) a seconda della regione.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.